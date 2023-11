Zvezdnica filma Obalna straža pričakuje prvega otroka

Novice o naraščaju zakonca še nista javno potrdila, a so ju fotografi ujeli na plaži v Malibuju. 33-letna zvezdnica svojega velikega, zaobljenega nosečniškega trebuščka namreč ne more več skriti, kar pomeni, da bo verjetno zelo kmalu postala mamica.

Manekenka, ki je znana tudi po razmerju s hollywoodskim samcem Leonardom DiCapriom, s katerim sta hodila leta 2015, je na plaži nosila oprijeto črno majico in bele kopalke. Njen mož se je medtem ko se je ona sončila ukvarjal s papirji in preučeval neke grafe. 42-letnik je namreč ameriški pravnik, investitor, poslovnež in direktor Walmarta, prihaja iz družine milijarderjev, njegovo osebno premoženje pa je ocenjeno na 282 milijonov evrov.