Zvezdnica filma Parazit med zdravljenjem raka prebolela covid

Agencija Artist Company, ki zastopa mlado igralko Park So-dam, ki je najbolj znana po svoji vlogi v filmu Parazit, je potrdila, da je bila igralka pred kratkim v karanteni, ker je bila pozitivna na testu za novi koronavirus. Zvezdnica naj bi po okužbi že okrevala. Agencija je decembra potrdila, da se igralka zdravi zaradi raka ščitnice.

Čeprav je agencija javnosti že pred dvema mesecema sporočila, da so igralki med rutinskim zdravniškim pregledom odkrili raka ščitnice, pa agencija ni razkrila, kdaj se je to zgodilo. Potrdili so, da je igralka po priporočili zdravnikov že prestala operativni poseg in da po operaciji že uspešno okreva.