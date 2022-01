Zvezdnica filma Parazit o diagnozi raka: Bila sem šokirana in prestrašena

Zvezdnica južnokorejskega filma Parazit, Park So-dam, je pred kratkim spregovorila o diagnozi raka ščitnice in okrevanju po zdravljenju. Decembra je agencija Artist Company, ki jo zastopa, sporočila, da je bila igralka na rednem zdravniškem pregledu, kjer so zdravniki odkrili, da je zbolela za papilarnim rakom ščitnice. Kdaj so ji diagnozo postavili, niso povedali, razkrili pa so, da je bila 30-letnica že operirana.

Park So-dam, južnokorejska igralka, ki je zaigrala v filmu Parazit, je zbolela za rakom ščitnice. Njeno diagnozo je pred mesecem razkrila agencija, ki jo zastopa, sporočili pa so tudi, da je 30-letnica že bila operirana in okreva. Park So-dam je pred kratkim o bolezni spregovorila v intervjuju za The Korea Times, kjer je dejala, da po operaciji dobro okreva, z javnostjo pa je delila še svoj odziv na diagnozo in kako se je spopadla z boleznijo.

icon-expand Park So-dam FOTO: Profimedia

"Ko so mi povedali za diagnozo, sem bila šokirana in prestrašena. To sem izkoristila, da sem se zazrla vase in se odločila, da bom v prihodnosti bolje poskrbela zase, da bom lahko še dolgo časa delala in bila v prihodnosti bolj zdrava," je povedala igralka in dodala, da jo je diagnoza prisilila, da se začne bolj zanimati za svoje zdravje. "Spoznala sem, da moram ostati zdrava, če želim še naprej delati to, kar obožujem," je še dejala.

Njena agencija je sporočila, da se zvezdnica zaradi okrevanja po operaciji ne bo udeležila promocijskih aktivnosti, ki so povezane z njenim novim filmom, Special Cargo. V prihajajočem filmu pa sta nastopila tudi igralec Song Sae-byeok, ki je ga poznamo iz filma Possessed iz leta 2019, in Kim Eui-sung, najbolj znan po vlogi v filmu Vlak do Busana.