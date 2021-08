Zvezdnica filma Superman se vrača z romantično fotografijo naznanila ločitev

"Začetek je pogosto najboljši del ljubezni. Ognjemet, magneti, upor – privlačnost. Začetek signalizira široko odprto območje možnosti. Delite hamburger z nekom, ko se zaljubite in lahko umrete srečni, saj veste, da je to vaš zadnji obrok. Kupite steklenico viskija. Predvajajte si to popolno pesem na jukeboxu in zaplešete z nekom, ki ga poznate vse življenje, čeprav sta se spoznala pred nekaj minutami," je igralka začela svoj zapis. "Vsi se bojimo konca. Izgubiti tisto, kar imamo, ker smo dobili tisto, kar smo želeli ... Kaj pa, če se odločimo, da se ne bojimo, ampak ljubimo ..." je med drugim še delila svoje misli. "Najini srci sta polni, ker nikoli nisva bila tako zaljubljena in globoko hvaležna drug za drugega, kot to počneva pri tej odločitvi o ločitvi. V zadnjih desetih letih sva z Michaelom skupaj vsakič izbrala ljubezen. Danes se trdno drživa za roko, tako kot sva si najine prste prepletla na dan najine poroke. Najine oči gledajo globlje drug v drugega, zdaj z več poguma. V procesu odpuščanja sva si priznala, da najine ljubezni ne bo nikoli konec. Zveza preprosto ne izgine. Ljubezen se poglablja, srce se širi," je zapisala Kate, znana po vlogah v filmih Superman se vrača in 21.

Kate Bosworth je objavila črno-belo fotografijo, na kateri se poljublja in smehlja skupaj z možem Michaelom Polishem , s katerim sta poročena od leta 2013. V opisu je zapisala, da se ločujeta, a da se imata še vedno rada in bosta še naprej poslovno sodelovala. Svoj zapis pa je začela s citatom iz filma Ben Sur , ki je njuni poti združil, saj sta se prav zaradi omenjene drame leta 2011 tudi spoznala.

Ob koncu je še zapisala, da bosta z Michaelom kljub ločitvi še naprej sodelovala:"Smejiva se, medtem ko skupaj načrtujeva naslednji film in z veseljem deliva najnovejše sodelovanje. Verjameva, da so najbolj epske ljubezenske zgodbe tiste, ki presegajo pričakovanja. Največja čast nama je bila doživeti ljubezen na takšen način in se še naprej čuditi lepoti evolucije ljubezni. To, kar se zgodi, ko pridemo do konca nečesa in se zavemo ... smo šele na začetku," je zaključila, številni sledilci pa so jima v komentarjih izrazili podporo.

Kate Bosworth, ki je bila v preteklosti v zvezi z Orlandom Bloomom, in Michael Polish sta se spoznala na snemanju drame Big Sur leta 2011, pod katero se je Michael podpisal kot režiser, Kate pa je v njej zaigrala. Ljubezenske iskrice so hitro začele švigati okrog njiju in bila je ljubezen na prvi pogled. Večno zvestobo sta si obljubila v Montani avgusta 2013. "S svojim bodočim možem nisem nikoli hodila," je Kate Bosworth takrat povedala za britanski InStyle. "Že po nekaj tednih, še preden sva bila skupaj, mi je rekel: 'Poročil se bom s tabo.' On je to preprosto vedel."