Nekdanja pornozvezdnica Ilona Staller , ki je bolj znana po vzdevku Cicciolina , želi postati županja Rima. "Želim kandidirati, za to si prizadevam, vendar je za zdaj še strogo zaupno in ne morem povedati, s kom bom vodila kampanjo" , je dejala v pogovoru, ki ga je radio opravil ob njenem današnjem 75. rojstnem dnevu.

Kot prvo točko svojega programa je izpostavila, da želi doseči, da bo Rim postal "moderno in prijetno mesto za življenje". Meni tudi, da bi bila boljša županja od sedanjega župana Roberta Gualtierija. Njene možnosti za izvolitev sicer veljajo za minimalne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bivša soproga ameriškega umetnika Jeffa Koonsa je sicer že leta 2013 hotela kandidirati za županjo Rima, vendar je izpadla že med glasovanjem za izbiro kandidata v neki majhni stranki. Kandidat te stranke je nato prejel 0,08 odstotka glasov.

Staller je v Italiji zaslovela v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Poleg kariere v filmih za odrasle pod vzdevkom Cicciolina se je že prej ukvarjala tudi s politiko. Leta 1979 je bila vodilna kandidatka stranke Lista del Sole, prve ekološke stranke, ki je kandidirala na parlamentarnih volitvah v Italiji. V volilni kampanji je med drugim na javnih nastopih razkrivala prsi. Leta 1987 pa je bila kot prva pornoigralka izvoljena v italijanski parlament. Kot poslanka Radikalne stranke se je do leta 1992 zavzemala za državljanske svoboščine, spolno svobodo in človekove pravice.