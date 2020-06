Zvezdnica franšize Hitri in drzni se po 13 letih ločuje

Igralka Jordana Brewster in filmski producent Andrew Form sta se po 13 letih odločila, da je čas za spremembo in se razšla, poroča People . Par, ki ima skupaj dva sinova, se je tiho razšel pred nekaj meseci. Njun razhod je bil, kot je povedal neimenovani vir, prijateljski. Medijska predstavnika nekdanjih zakoncev se na novinarska vprašanja revije Peopl e nista odzvala.

Jordana in Andrew sta se spoznala leta 2005, ko sta sodelovala pri snemanju filma Teksaški pokol z motorko: Začetek. "Dve leti po tem, ko sta se spoznala, da se poročila na karibskem otočju Nevis," je povedal vir.

"Zvezo sva začela zelo na tiho, malo sva se skrivala tudi v moji prikolici na snemanju filma, saj sva se zavedala, da bi bila zadeva sicer zelo neprofesionalna,"je po poroki povedala Jordana za revijo InStyle Weddings.

Leta 2013 sta dobila prvega sina Juliana, leta 2016 pa sina Rowana. Oba otroka sta dobila s pomočjo nadomestne mame. Jordana je o tej temi spregovorila leta 2015 za Yahoo Parenting: "Zame to ni bila izbira, to je bila edina možnost. Potrebovala sem nadometno mamo. Nikoli nisem imela občutka, da me kdo obsoja, sem se pa vedno počutila malce neprijetno, ko sem načela to temo," je takrat povedala 40-letnica: "Počutim se zapostavljeno, ko druge mame govorijo o svojih izkušnjah s porodom. A hvala bogu je moj krog prijateljev zelo majhen in vedo, kaj se je dogajalo, zato nikoli ne čutim, da bi me kdo obsojal."