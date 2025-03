Zvezdnica Harryja Potterja na eksplicitni platformi z vsebino za nišno občinstvo

Igralka Jessie Cave, znana po vlogi v filmski franšizi Harry Potter, je na svojem profilu na Instagramu sporočila, da si bo na eksplicitni platformi OnlyFans ustvarila profil. Na njem pa igralka ne bo delila razgaljenih fotografij, temveč vsebine, povezane s svojimi dolgimi in gostimi lasmi. Priznala je, da je to celo zanjo zelo nišna poteza, a da vse vabi na to nenavadno potovanje.