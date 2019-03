Zvezdnica Igre prestolov: Boj za moje življenje

Zvezdnica Emilia Clarke je v eseju za revijo The New Yorker zapisala, da je srečna, ker je še živa. Namreč v zapisu, ki ga je naslovila Boj za moje življenje, je priznala, da so ji zdravniki odkrili dve anevrizmi v možganih (anevrizma je šibkejši predel v steni žile, ki se zaradi pritiska krvi napihne v nekakšen mehurček, mehurček lahko poči in v najslabšem primeru povzroči smrt).

Ko je končala s snemanjem prve sezone priljubljene serije Igra prestolov, je imela grd glavobol. "Počutila sem se, kot da imam na glavi elastični trak, ki mi stiska možgane. Zadevo sem poskušala ignorirati, toda bilo je prehudo," to se je zgodilo, ko je imela le 24 let. Ker bolečina ni popustila, je odšla v bolnišnico, kje so ji diagnosticirali počeno anevrizmo.

"Diagnoza je prišla hitro, ni bila lepa: Krvavitev iz možganske arterije v subarahnoidnem prostoru (področju med dvema možganskima ovojnicama in žilnico) - SAH. Smrtno nevarna vrsta kapi, ki jo povzroča krvavitev v prostor, ki obdaja možgane. Imela sem anevrizmo, ki je počila. Kasneje izvedela, približno tretjina bolnikov s SAH umre takoj ali kmalu zatem." Tako je sledila hitra operacija.

Zvezdnica je še zapisala, da je bila operacija zelo ne invazivna, toda bolečina, ki je sledila operaciji, je bila izredno visoka, poleg tega je potrebovala kakšen teden, da je lahko znova govorila normalno, kajti utrpela je afazijo (oslabljena ali izgubljena zmožnost govora zaradi možganskih okvar.)

Po operaciji so ji zdravniki povedali, da ima v možganih še vedno majhno izboklino, zaradi tega mora biti pazljiva. Ko je končala snemanje tretje sezone, se je odločila za delo na Broadwayu, ker je bila ravno v New Yorku, je odšla tudi na rutinsko kontrolo, ki pa je pokazala, da je izboklina nevarno narasla in čakala jo je nova operacija. V zapisu je priznala, da je bila bolečina tokrat še hujša in okrevanje se je zavleklo v en mesec.

"Vletih, ki so sledila moji drugi operaciji, sem se pozdravila 100 odstotno. Hvaležna sem za to, imam veliko srečo." Dodala je še, da se počuti srečno, ker je prišla do konca snemanja serije, da bo doživela konec serije ter se lotila novih projektov.

Emilia se je rodila v Londonu, šolala in diplomirala je na londonskem Dramskem centru. Ko je bila stara 13 let, je dobila manjšo vlogo v britanski seriji Doctors, po študiju je prejela svojo prvo filmsko vlogo v znanstvenofantastičnem filmu Triassic Attack. Sledila je vloga v Igri prestolov, dobila je tudi vlogo v filmu Terminator: Genisys ter Ob tebi.