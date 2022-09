Zvezdnica Igre prestolov: Moj odnos z očetom je bil travmatičen

"Kot otrok, ki še ni dopolnil osem let, sem že izkusila travmatični odnos z očetom. To je zaznamovalo velik del mojega otroštva, in odkar se spomnim, sem imela težave s spanjem, za veliko travmatičnih stvari, ki se je v tistem času dogajalo, pa se niti nisem zavedala, da niso normalne," je razlagala voditelju Stevenu Bartlettu .

Maisie Williams je gostovala v podcastu The Diary of a CEO , kjer je razkrila, da je imela težko otroštvo. Na njena zgodnja leta naj bi predvsem vplival oče, ki ji je s svojim obnašanjem pustil travmatične posledice, je razkrila igralka, kaj natančno pa se je dogajalo v njihovi družini, 25-letnica ni razkrila.

In čeprav se ni spuščala v podrobnosti v zvezi z očetovim obnašanjem, je priznala, da je to vplivalo na celotno družino. Razkrila je, da je njena mati Hilary Pitt Frances družino zapustila in pobegnila pred partnerjem, ko je bila Maisie stara le štiri mesece. "Že pred tem je bilo slabo," je priznala igralka, ki je najmlajši otrok.

Nekdanja otroška igralka, ki je sedaj dopolnila že 25 let, je dejala, da se je vedno počutila odtujeno od sovrstnikov, saj so bile njene izkušnje precej drugačne od njihovih. "Ozirala sem se po sovrstnikih in se spraševala, zakaj ne razumejo te bolečine ali strahu? Kdaj bom jaz delila njihovo veselje?" se je spominjala otroštva in dodala, da se je kot otrok pogosto primerjala z drugimi.

Opisala je tudi trenutek, ko jo je njena učiteljica povprašala o življenju med domačimi zidovi in s tem zasejala seme dvoma v njene misli, da je pri njih doma nekaj narobe. Ko je bila stara osem let, jo je učiteljica vprašala, ali je lačna, kar je tudi bila. Spraševala jo je, ali je imela zajtrk, deklica pa ji je odgovorila, da niso imeli ničesar za jesti. Sčasoma se je učiteljica dokopala do informacije, da otroci v tej družini običajno niso imeli zajtrkov.

Jokajoča Williamsova je dodala: "Postavljala je prava vprašanja. Imela sem veliko ljudi v svojem življenju, ki so me imeli radi in jih je skrbelo zame, a mi niso postavljali pravih vprašanj, da bi jim lahko povedala, kaj vse je bilo narobe." Kmalu za tem jo je v šolo prišla poiskat mati, vzela pa je tudi preostale otroke: "Bilo je res težko, jaz pa sem se želela še naprej boriti in zanikati, da so stvari tako slabe. Mislila sem, da me želi odtrgati od očeta, kar se mi je takrat zdelo grozno."

Razkrila je, da se ji je takrat zdelo, da se ji je cel svet obrnil na glavo, in čeprav je vedela, da je dobro, da ne bo več živela z očetom, jo je bilo strah novega. Pozneje je svoje otroštvo opisala kot življenje v nekakšnem kultu in željo po tem, da stvari, povezane z očetom, ne bi jemala tako osebno. "Če ne bi bila tam jaz, bi bil to nekdo drug. Z mano ni nič narobe, ker sem imela takšno otroštvo," je še dodala.