Zvezdnica iz skupine Little Mix prvič odkrito spregovorila o splavu

Perrie Edwards je v enem od nedavnih pogovorov prvič javno spregovorila o dveh splavih. V enem od primerov je splavila v 24. tednu nosečnosti. "To je bil najhujši dan v mojem življenju," je dejala.

Pevka Perrie Edwards, ki je zaslovela kot ena od štirih deklet skupine Little Mix, je prvič odkrito spregovorila o travmi, ki jo je doživela po splavu v 24. tednu nosečnosti. Edwards, ki je svojega prvorojenca Axla rodila avgusta 2021, je manj kot leto dni po prvem porodu zopet zanosila. Dan, ko je izvedela, da srce otroka v njenem trebuhu ne bije več, je opisala kot "najhujši dan v življenju".

Perrie Edwards je splavila v 24. tednu nosečnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

"Spominjam se, da sem jokala. Nisem mogla jasno videti. Bila sem popolnoma obupana," je dejala v podkastu We Need to Talk (Morava se pogovoriti). Kot je povedala, je tedaj že pripravljala sobo za novorojenčka. Ob tem je povedala, da je zelo zgodaj splavila že v svoji prvi nosečnosti. "Spomnim se, da sem izvedela, da sem noseča, a sem kmalu zatem začela krvaveti. Šla sem v bolnišnico, kjer so opravili ultrazvok in so rekli, da v mojem trebuhu ni otroka," je opisala. Zaradi teh besed je takrat verjela, da je test nosečnosti pokazal lažno pozitiven rezultat. Šele ginekologinja ji je kasneje potrdila, da je splavila.

Zvezo z Zaynom opisala kot toksično

Pevka pa je v podkastu spregovorila tudi o svoji zloglasni zvezi z Zaynom Malikom, ki je bil tedaj član skupine One Direction. Zvezdnika sta v javnosti veljala za enega najbolj priljubljenih parov, leta 2015 pa sta razdrla poroko. Tedaj so se v medijih med drugim pojavile navedbe o Zaynovi domnevni nezvestobi. "Takrat sem mislila, da je vse, kar sva doživela v razmerju, normalno. Ker je bilo to moje prvo razmerje, prva ljubezen," je dejala in dodala, da je po razhodu ugotovila, da si ne želi zveze, ki jo je opisala kot toksično.

Perrie in Zayn sta pred več kot desetimi leti veljala za enega najslavnejših parov. FOTO: Profimedia icon-expand