Zvezdnica izgubila prstan v vrednosti štirih milijonov

51-letna Toni Braxton , ki je v devetdesetih letih zaslovela z uspešnico Un-Break My Heart, išče svoj zaročni prstan. Pevka je namreč 10-karatni diamantni zaročni prstan v vrednosti več kot štiri milijone evrov spakirala v prtljago in jo na letališču oddala. Ko je letalo pristalo, je želela zvezdnica prevzeti prtljago, a je izginila. Ko se je končno pojavila, pa je manjkal nakit, med manjkajočimi kosi pa je bil tudi prstan, ki ji ga je ob zaroki podaril raper Bryan 'Birdman' William , predsednik uprave glasbene založbe Cash Money Records.

Zvezdnica se je obrnila tudi na družbena omrežja in prosi morebitnega 'najditelja', če ji lahko prstan vrne. "Letalski prevoznik je našel mojo prtljago, toda na žalost manjka večina nakita. Med njimi je tudi moj zaročni prstan. Kdor si ga je izposodil, prosim, vrni ga." Zraven je še dodala, da ga nihče ne bo vprašal, zakaj si ga je 'izposodil'.

Pevka in raper se poznata že 16 let, a iskrice naj bi preskočile šele leta 2016, februarja pa jo je zaprosil za roko. "Toni je moje dekle, moja prijateljica in moja družina ... Moja ljubezen, moja vojakinja in moje življenje. Ona mi je vse ... je moje življenje. Ljubim jo na smrt," je ob neki priložnosti priznal novinarki Wendy Williams.