Zvezdnica leti v prvem razredu, njeni otroci pa morajo v ekonomskem

V svetu slavnih in bogatih, kjer so zasebna letala in luksuzne dobrine samoumevne, je Kristin Cavallari poskrbela za nemalo začudenja s svojo neobičajno vzgojno metodo. Zvezdnica resničnostnih šovov je namreč priznala, da njeni trije otroci, 13-letni Camden , 12-letni Jaxon in 10-letna Saylor med letalskimi potovanji ne sedijo ob njej v prvem razredu, temveč v ekonomskem. Po njenem mnenju je takšna razporeditev ključna za razvoj njihove delovne etike in razumevanja realnega sveta. "To je zanje dobro," je dejala v podkastu Aspire z Emmo Grede in pojasnila, da gre za majhne stvari, ki v dolgoročnem smislu naredijo največjo razliko pri vzgoji.

Eno od ključnih načel, ki jih je Cavallari poudarila, je razlikovanje med osebnim premoženjem staršev in pričakovanji njihovih otrok. Dejala je, da se močno zaveda privilegiranega okolja, v katerem njeni otroci odraščajo, zato jim ne želi ustreči pri vsaki želji. "Želim, da vedo, da to ni njihov denar. To je moj denar," je zatrdila. Njen cilj je, da se otroci zavedajo, da bodo za vse nadstandardne dobrine v prihodnosti morali garati sami. Takšna stroga vzgoja po njenih besedah preprečuje razvajenost in spodbuja samostojnost že v rani mladosti.

Njeno priznanje pa prihaja le nekaj mesecev po tem, ko so mediji poročali o podobnem ravnanju Jessice Simpson. 46-letna pevka se je namreč znašla na udaru kritik, ko so jo videli v luksuznem delu letala, njena družina pa je sedela v ekonomskem razredu. Zvezdnica je situacijo tedaj poskušala opravičiti z besedami, da je potovanje organizirala njena mama, ki je tudi izbrala sedeže. Za razliko od Simpson pa Cavallari svoje dejanje javno zagovarja kot premišljeno odločitev, ki se bo s časom, ko bodo otroci postali starejši in bolj samostojni, izkazala za vzgojno.