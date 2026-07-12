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Zvezdnica leti v prvem razredu, njeni otroci pa morajo v ekonomskem

Los Angeles, 12. 07. 2026 08.00 pred 51 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Kristin Cavallari

Kristin Cavallari je razkrila svojo strogo vzgojno metodo: medtem ko ona med potovanji uživa v udobju prvega razreda letala, njeni otroci sedijo v ekonomskem razredu. "Želim, da vedo, da to ni njihov denar. To je moj denar," je v enem od podkastov dejala zvezdnica resničnostnih oddaj.

V svetu slavnih in bogatih, kjer so zasebna letala in luksuzne dobrine samoumevne, je Kristin Cavallari poskrbela za nemalo začudenja s svojo neobičajno vzgojno metodo. Zvezdnica resničnostnih šovov je namreč priznala, da njeni trije otroci, 13-letni Camden, 12-letni Jaxon in 10-letna Saylor med letalskimi potovanji ne sedijo ob njej v prvem razredu, temveč v ekonomskem. Po njenem mnenju je takšna razporeditev ključna za razvoj njihove delovne etike in razumevanja realnega sveta. "To je zanje dobro," je dejala v podkastu Aspire z Emmo Grede in pojasnila, da gre za majhne stvari, ki v dolgoročnem smislu naredijo največjo razliko pri vzgoji.

Kristin Cavallari
Kristin Cavallari
FOTO: Profimedia

Eno od ključnih načel, ki jih je Cavallari poudarila, je razlikovanje med osebnim premoženjem staršev in pričakovanji njihovih otrok. Dejala je, da se močno zaveda privilegiranega okolja, v katerem njeni otroci odraščajo, zato jim ne želi ustreči pri vsaki želji. "Želim, da vedo, da to ni njihov denar. To je moj denar," je zatrdila. Njen cilj je, da se otroci zavedajo, da bodo za vse nadstandardne dobrine v prihodnosti morali garati sami. Takšna stroga vzgoja po njenih besedah preprečuje razvajenost in spodbuja samostojnost že v rani mladosti.

Njeno priznanje pa prihaja le nekaj mesecev po tem, ko so mediji poročali o podobnem ravnanju Jessice Simpson. 46-letna pevka se je namreč znašla na udaru kritik, ko so jo videli v luksuznem delu letala, njena družina pa je sedela v ekonomskem razredu. Zvezdnica je situacijo tedaj poskušala opravičiti z besedami, da je potovanje organizirala njena mama, ki je tudi izbrala sedeže. Za razliko od Simpson pa Cavallari svoje dejanje javno zagovarja kot premišljeno odločitev, ki se bo s časom, ko bodo otroci postali starejši in bolj samostojni, izkazala za vzgojno.

Razlagalnik

Kristin Cavallari je ameriška televizijska osebnost, modna oblikovalka in avtorica, ki je zaslovela v začetku 2000-ih let z nastopom v priljubljeni resničnostni seriji 'Laguna Beach: The Real Orange County'. Kasneje je svojo prepoznavnost utrdila s sodelovanjem v nadaljevanju serije 'The Hills', kar ji je omogočilo prehod v svet mode, podjetništva in vodenja lastnih televizijskih projektov, kot je bila njena lastna resničnostna oddaja 'Very Cavallari'.

Jessica Simpson je znana ameriška pevka, igralka in modna podjetnica, ki je svojo kariero začela kot pop zvezdnica konec 90-ih let. Poleg glasbenih uspešnic je postala izjemno prepoznavna po svoji resničnostni oddaji 'Newlyweds: Nick and Jessica', ki je spremljala njeno zakonsko življenje. Danes je najbolj znana po svoji zelo uspešni modni liniji, ki vključuje oblačila, čevlje in dodatke, s čimer se je uveljavila kot ena najuspešnejših zvezdnic v svetu maloprodaje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kristin Cavallari vzgoja otrok bogastvo prvi razred zvezdniki

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KOMENTARJI2

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Uporabnik1921539
12. 07. 2026 08.52
pravilno.Ona zasluzi denar,ki ga kahko porabi po svijih potrebah.Itroci si bodo svojega zasluzili;ce si ga bodo zmogli,znali) in bido tudi lahko z njim poceli,kar zelijo.Do takrat pa....lahko bi jih pustila tudi dima z varusko pa ne bi nikamor leteli.In ne...ne sedijo v evonomy razredu zaradi varcevanja.Zgolj zato,ker se nic niso ustvarili
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0 0
Darko32
12. 07. 2026 08.32
To je bolj slaba vzgoja in napačno sporočilo. Pravilno bi bilo, da ona, ko je sama na potovanjih leti v prvem razredu in ko potuje skupaj z otroci pa sedi v ekonomskem razredu skupaj z otroci. Edino tako daje sporočilo, da je potrebno tudi varčevati in
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