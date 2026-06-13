Zvezdnica Marvelovih filmov Elizabeth Olsen je noseča

Elizabeth Olsen, ki si je svetovno slavo pridobila predvsem z vlogo Wande Maximoff v Marvelovih filmih, pričakuje svojega prvega otroka. Priljubljena hollywoodska igralka se bo dojenčka razveselila s svojim soprogom, glasbenikom Robbiejem Arnettom.
Novico o nosečnosti sta zaljubljenca uspela dolgo skrivati pred javnostjo, zdaj pa je 37-letnico izdal že precej zaobljen nosečniški trebušček, ki ga med odhodom s kosila ni mogla več skriti. Fotografi so jo tako ujeli na ulicah Los Angelesa, novica pa se je seveda hitro razširila po spletu in razveselila številne oboževalce, saj Elizabeth velja za eno najbolj priljubljenih igralk svoje generacije.
Zvezdnica in njen soprog veljata za par, ki zelo nerad deli svojo zasebnost z javnostjo, zato nosečnosti seveda nista javno komentirala. Zakonca sta se spoznala leta 2017, dve leti kasneje pa naj bi se zaročila. Kasneje se je izkazalo, da sta se na skrivaj poročila tik pred začetkom svetovne pandemije covida-19 v letu 2020. Igralka je poroko potrdila na precej neobičajen način – med video intervjujem z igralko Kaley Cuoco, ki je trenutno tudi v veselem pričakovanju, za revijo Variety je Arnetta preprosto imenovala moj mož.
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