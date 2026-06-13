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Tuja scena

Zvezdnica Marvelovih filmov Elizabeth Olsen je noseča

Los Angeles, 13. 06. 2026 10.43 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen bo postala mama. Zvezdnica Marvelovih filmov je noseča, da pod srcem nosi novo življenje, pa ji je uspelo zelo dolgo skrivati pred javnostjo. 37-letnico, ki se bo otroka razveselila z možem Robbiejem Arnettom, je izdal že precej zaobljen nosečniški trebušček, ki ga med kosilom v restavraciji v Los Angelesu ni mogla več skriti.

Elizabeth Olsen, ki si je svetovno slavo pridobila predvsem z vlogo Wande Maximoff v Marvelovih filmih, pričakuje svojega prvega otroka. Priljubljena hollywoodska igralka se bo dojenčka razveselila s svojim soprogom, glasbenikom Robbiejem Arnettom.

Elizabeth Olsen je noseča.
Elizabeth Olsen je noseča.
FOTO: Profimedia

Novico o nosečnosti sta zaljubljenca uspela dolgo skrivati pred javnostjo, zdaj pa je 37-letnico izdal že precej zaobljen nosečniški trebušček, ki ga med odhodom s kosila ni mogla več skriti. Fotografi so jo tako ujeli na ulicah Los Angelesa, novica pa se je seveda hitro razširila po spletu in razveselila številne oboževalce, saj Elizabeth velja za eno najbolj priljubljenih igralk svoje generacije.

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Zvezdnica in njen soprog veljata za par, ki zelo nerad deli svojo zasebnost z javnostjo, zato nosečnosti seveda nista javno komentirala. Zakonca sta se spoznala leta 2017, dve leti kasneje pa naj bi se zaročila. Kasneje se je izkazalo, da sta se na skrivaj poročila tik pred začetkom svetovne pandemije covida-19 v letu 2020. Igralka je poroko potrdila na precej neobičajen način – med video intervjujem z igralko Kaley Cuoco, ki je trenutno tudi v veselem pričakovanju, za revijo Variety je Arnetta preprosto imenovala moj mož.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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