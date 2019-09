Zvezdnica med študijem doživela nočno moro

Igralka Camila Mendes, ki je zaslovela s serijo Riverdale, bo krasila naslovnico oktobrske številke Women's Health, v intervjuju pa je prvič spregovorila o svoji skrivnosti, ki jo spremlja že vse življenje. 25-letna igralka je prvič javno priznala, da je v študijskih letih doživela nočno moro, saj je bila žrtev spolnega napada.

Podrobnosti o spolnem nadlegovanju mlada igralka ni delila, je pa povedala, da se je to zgodilo med študentsko zabavo v letih, ko je obiskovala newyorško umetniško univerzo. Spregovorila je še o svoji skrivnostni tetovaži z napisom – zgraditi si dom. Stavek jo vsak dan spomni na to, da postane bolj močna oseba in se bori za okolje, ki nam omogoča življenje.

"Vedno sem si najbolj želela imeti stabilno in urejeno življenje," je povedala igralka, ki se je do svojega 18. leta zaradi ločitve staršev in očetove kariere preselila kar 12-krat. "Neprijetno se je bilo ves čas seliti. Neprestano sem se poslavljala od ljudi in dolgo sem iskala samo sebe. Ko sem v novem mestu končno dobila prijatelje, smo se znova preselili in vedno sem bila zelo žalostna," je nadaljevala temnolaska.

Camila se sedaj trudi, da živi v nekakšni rutini in tudi, ko potuje, poskrbi za to, da vedno hodi v iste restavracije in hotele, saj se tako počuti bolj domače. V intervjuju je 25-letna igralka spregovorila tudi o svojem boju z bulimijo: "Šele pred kratkim sem postala dovolj močna, da grem korak naprej."Pomoč je poiskala pri psihologu in prehranskem svetovalcu, ki sta ji dala napotke, kako se bo lahko bolje počutila in premagala svojo bolezen.