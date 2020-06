Zvezdnica mehiških telenovel se osem mesecev po porodu ločuje

Mehiška igralka Marlene Favela, ki smo jo pri nas nazadnje lahko spremljali v telenoveli Moč in strast, je po več mesecih ugibanj končno potrdila, da se ločuje od svojega moža Georgea Seelyja. Par se je pred osmimi meseci razveselil prvorojenke, ki jo je poimenoval Bella.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V času izbruha koronavirusa po celem svetu in karantene so se začele pojavljati govorice, da sta se zvezdnica mehiških telenovel Marlene Favela in njen mož George Seely razšla. Slednji je namreč že pred časom z Instagrama izbrisal vse njune skupne fotografije, na njegovem profilu pa ni niti ene fotografije njune prvorojenke Belle, ki sta se jo razveselila oktobra lani. Novico, da je vložila zahtevo za ločitev, je zdaj končno potrdila in delila s svojimi oboževalci na Facebooku.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Želim vam povedati, da drži, da sem se razšla in da drži, da sem zahtevala ločitev. To želim deliti z vami, ker ne želim, da krožijo lažne govorice. Prišel je čas, da naredim naslednji korak," je oboževalce v videoposnetku objavljenem na Facebooku nagovorila Marlene. Med drugim je pojasnila, da odločitve o ločitvi ni sprejela, ker želi nadaljevati s svojo igralsko kariero. "Želim, da veste, da se moje razmerje ni končalo, ker sem se želela vrniti v šovbiznis, to želim razjasniti. Svoje družine ne bi nikoli ogrožala za nobeno službo. Poročila sem se z dobrim, čudovitim moškim," je dejala 42-letna Marlene Favela. "Nikoli ne bom govorila slabo o hčerinem očetu. On je moški, ki ga spoštujem, ki sem ga imela zelo rad in sem se poročila z njim."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke



Zvezdnica telenovele Moč in strast (Pasión y poder)je še pojasnila, da si kljub ločitvi želi, da njuna hčerka Bella obdrži stike z obema: "Želim si, da bi hčerka odraščala in vzljubila oba starša enako, ker imava oba enake pravice in ker jo imava oba zelo rada, ker ona s to odločitvijo ni imela ničesar." Med drugim je še dodala, da za hčerko od Georgea ne bo zahtevala nobene preživnine in da ne gre za to, ker si on tega ne bi želel, ampak ker mu trenutno situacija tega ne dopušča.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mehiška igralka in poslovnež z avstralskimi koreninami sta se spoznala leta 2016 v Mehiki, 16. decembra 2017 pa sta se sprehodila do oltarja. Aprila lani sta naznanila, da bosta postala starša, 12. oktobra pa sta se razveselila rojstva hčerke. Mesece kasneje ni bilo ne duha ne sluha o Georgeu, saj ni bil prisoten več na niti eni fotografiji, sam pa je na svojem profilu na Instagramu naredil čistko in zbrisal vse fotografije, ki so ga vezale na igralko in hčerko.