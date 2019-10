Zvezdnica Moderne družine po treh letih znova samska

21-letna igralka Ariel Winter je dobesedno zrasla na televizijskem zaslonu, kajti že 10 let igra v zelo priljubljeni komični seriji Moderna družina. Tako je bila na očeh javnosti že vse od mladih nog. Čeprav se trudi svoje zasebno življenje zadržati zase, pa zaradi slave to ni lahko.

Zvezdnica je bila zadnja tri leta v razmerju z 32-letnim igralcem Levijem Meadenom(Legende jutrišnjega dne, Ognjeni obroč: Vstaja ...), svoje razmerje pa sta držala zase in se javnosti nista izpostavljala. Ko pa so mediji opazili, da je mladenka šla na večerjo s 'skrivnostnim' mladeničem, so se vprašali, kje je Levi. Tako je televizijska zvezdnica za Us Weekly priznala, da se je njuno razmerje izteklo.

Levi in Ariel sta se spoznala novembra 2016, ko je imela 19 let, pa sta se preselila v skupno stanovanje. Ko je novico o selitvi razkrila javnosti, so se mnogi vprašali, ali je to pametna odločitev, kajti med njima je velika starostna razlika – Levi je imel takrat 30 let. "Srečna sem, karkoli že ljudje govorijo, naj pač govorijo. Iskreno ne razumem, zakaj se sploh vtikajo v to," je takrat igralka odločno zagovarjala svojo odločitev.