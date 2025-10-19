Zvezdnica na rdeči preprogi s prekritim obrazom: 'Vizažist ni vesel'

Kim Kardashian je znana po svojih drznih modnih izbirah. Njen videz nemalokrat preseneti in šokira, predvsem pa se z modnimi odločitvami pogosto zapiše v zgodovino.

Tako je bilo tudi tokrat, ko si je prek obraza nadela bež ruto, ki ji je prekrila celo glavo. Kot je priznala, so se za to potezo odločili zadnji trenutek. Prav zaradi tega je imela pod tančico popolno šminko in frizuro. "Prepričana sem, da moj vizažist ni ravno navdušen nad tem," je priznala za Variety.

Kardashian je v preteklosti nanizala že kopico ikoničnih videzov na rdečih preprogah, denimo ko je na znameniti Met Gali nosila obleko Marilyn Monroe ali ko se je odločila za videz, ki je ponazarjal prihod iz vode.

Kljub temu pa ni prvič, da se je zvezdnica na rdeči preprogi pojavila s popolnoma prekritim obrazom. Leta 2021 je pozornost javnosti pritegnila s črno obleko znamke Balenciaga, ki jo je prekrivala od glave do pet.