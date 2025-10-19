Svetli način
Tuja scena

Zvezdnica na rdeči preprogi s prekritim obrazom: 'Vizažist ni vesel'

Los Angeles, 19. 10. 2025 12.21

Zvezdniki in zvezdnice so se v soboto zbrali na gala dogodku muzeja filmske akademije. Pred podelitvijo nagrad so se sprehodili po rdeči preprogi. Ena od zvezd je za to priložnost izbrala nekonvencionalno oblačilo in si z ruto prekrila obraz.

Kim Kardashian je znana po svojih drznih modnih izbirah. Njen videz nemalokrat preseneti in šokira, predvsem pa se z modnimi odločitvami pogosto zapiše v zgodovino.

Tako je bilo tudi tokrat, ko si je prek obraza nadela bež ruto, ki ji je prekrila celo glavo. Kot je priznala, so se za to potezo odločili zadnji trenutek. Prav zaradi tega je imela pod tančico popolno šminko in frizuro. "Prepričana sem, da moj vizažist ni ravno navdušen nad tem," je priznala za Variety.

Kardashian je v preteklosti nanizala že kopico ikoničnih videzov na rdečih preprogah, denimo ko je na znameniti Met Gali nosila obleko Marilyn Monroe ali ko se je odločila za videz, ki je ponazarjal prihod iz vode. 

Kljub temu pa ni prvič, da se je zvezdnica na rdeči preprogi pojavila s popolnoma prekritim obrazom. Leta 2021 je pozornost javnosti pritegnila s črno obleko znamke Balenciaga, ki jo je prekrivala od glave do pet.

Milijarderka, ki je pred dnevi presenetila s kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami, je za Variety ob tem komentirala tudi to poslovno potezo, ki so jo mnogi označili za kapljo čez rob. Zvezdnica resničnostnih šovov priznava, da je šlo zgolj za zabavno idejo.

"Bili smo na fotografiranju, ko je nekdo tam spodaj želel imeti dlačice. Takrat sem si rekla, ali ne bi bilo lažje, če bi naredili takšne tangice? In tako smo to realizirali. Nisem imela pojma, da bo to sprožilo takšen odziv in da se bodo razprodale v nekaj minutah," je pojasnila.

Preberi še 'Kaplja čez rob': Kim izdala kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami

Med letošnjimi nagrajenci museum gale so bili Penelope Cruz, Walter Saller, Bruce Springsteen in Bowen Yang. Zaenkrat še ni znano, ali je Kardashian tekom večera snela tančico.

