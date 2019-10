Zvezdnica na simpatičen način naznanila drugo nosečnost

"Ne predstavljajte si, kako zelo sem vam hvaležna za izkazano ljubezen in izrečene čestitke! Moje srce prekipeva od sreče! Mešanica lepih občutkov in veliko veselja. Gledam svojega otroka in ne morem verjeti, da bo postal starejši brat! To je zelo lep trenutek in samo prosim Boga, da bo vse v redu, za zdravje in mir. Hvala, ker ste vedno z menoj ..." se je zvezdnica zahvalila za vso pozornost in voščila oboževalcem.