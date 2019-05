Zvezdnica na sodišču: Njene obrvi so njen zaščitni znak

Hollywoodska igralka Brooke Shieldsje imela le deset let, ko jo je mama potisnila v manekenski svet, sledila je filmska kariera in svetovna slava. Zvezdnica, ki zadnja leta predvsem igra v serijah, pa je že vse od osemdesetih let znana tudi po svojih znamenitih naravnih obrveh.

Njene obrvi so želel tako njene oboževalke kot tudi njene slavne soigralke. najbrž ni bilo redko, ko je v kozmetični salon stopilo dekle z njeno fotografijo v roki in želelo, da ji kozmetičarka oblikuje obrvi tako da bodo čim bolje podoben igralkinim. Tako se je neka podjetnica odločila, da bo v svojo ponudbo svinčnikov za obrvi dodala tudi svinčnik, ki je enake barve kot so obrvi zvezdnice.

Charlotte Tilbury, ki je po izobrazbi vizažistka in je priljubljena tudi med zvezdnicami, je tako predstavila nov svinčnik, ki ga je poimenovala po zvezdnici, a igralka nad tem ni bila niti najmanj navdušena in se je odločila, da bo vizažistko tožila. "Charlotte Tilbury in njeni prodajalci so želeli zaslužiti na račun igralke, ne da bi jo pred tem vprašali, če se lahko svinčnik imenuje po njej. To je huda kršitev pravic in odločno bomo naredili vse, kar je v naši moči, da to zaustavimo," je bil odločen njen odvetnik, ki je še dodal, da so njen obrvi njen zaščitni znak že vse od leta 1981, ko je revija Timezapisala, da so njene obrvi znak osemdesetih.