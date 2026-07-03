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Tuja scena

Zvezdnica nadaljevanja Obalne straže na počitnicah na Hrvaškem

Dubrovnik, 03. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Brooks Nader

Ameriška manekenka in igralka Brooks Nader je premor med snemanjem nadaljevanja serije Obalna straža izkoristila za počitnice na hrvaški obali. 29-letnica je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij iz Dubrovnika, kjer je raziskovala mesto in se sproščala na jahti.

Brooks Nader, ki velja za eno najbolj zaželenih igralk mlade generacije, je na počitnicah v Evropi. Na družbenem omrežju je delila nekaj fotografij, na katerih je pokazala, kako preživlja čas, hrvaški mediji in oboževalci pa so lokacije hitro prepoznali. 29-letnica je raziskovala dubrovniške ulice, objavila pa je tudi posnetek katedrale sv. Blaža.

Brooks Nader uživa na počitnicah na hrvaški obali.
Brooks Nader uživa na počitnicah na hrvaški obali.
FOTO: Instagram

Igralka in manekenka sicer počitnice uživa v zvezdniškem slogu, saj biva na luksuzni jahti, s katero še vedno pluje po hrvaškem morju. Po Dubrovniku je namreč delila še fotografije iz okolice otoka Visovac, kjer si je v družbi svojih sester in prijateljev ogledala samostan in Roški slap.

Brooks Nader si je ogledala tudi Roški slap.
Brooks Nader si je ogledala tudi Roški slap.
FOTO: Instagram

Brooks je zaslovela v resničnostnih šovih, širši javnosti pa je postala bolj znana, ko se je pojavila na naslovnici znamenite revije Sports Illustrated. Takrat je pritegnila pozornost modne industrije in postala ena najbolj zaželenih manekenk nove generacije. V zadnjih letih se prebija tudi na filmska platna in male ekrane, v prihajajoči novi seriji, ki bo nadaljevanje ikonične Obalne straže, pa bo nastopila v glavni vlogi.

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