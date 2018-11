Zvezdnica našla srečo z mlajšim?

Igralki Kate Beckinsale, ki je predvsem znana po seriji filmov Podzemlje, po ločitvi ni dolgčas. Lani je nadvse uživala z 22 let mlajšimigralcem Mattom Rifom, ki pogosto nastopa tudi kot stand-up komik, zdaj pa so jo fotografi v Los Angelesu ujeli z novim moškim, 30-letnim komikom in igralcem Jackom Whitehallom.