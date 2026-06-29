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Zvezdnica nastopila na ameriškem Otoku ljubezni, nato uživala na jahti

Ibiza, 29. 06. 2026 08.41 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Bebe Rexha

Pevka Bebe Rexha uživa v vročih dneh. Potem ko je na Majorki z nastopom presenetila tekmovalce aktualne sezone ljubezenskega resničnostnega šova Otok ljubezni: ZDA, si je zvezdnica albanskih korenin privoščila oddih na Ibizi. Tam so jo fotografi ujeli med počitnikovanjem na jahti.

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

36-letna ameriška glasbenica albanskih korenin Bebe Rexha se te dni mudi po Evropi. Izvajalka hitov I'm Good (Blue) in Me, Myself & I je na Majorki obiskala tekmovalce aktualne sezone ljubezenskega resničnostnega šova Otok ljubezni: ZDA in jim zapela, nato pa se je odpravila na Ibizo.

Tam si je pevka privoščila oddih na jahti, manjkale pa niso niti vodne aktivnosti, pri katerih so jo ujeli v fotografske objektive. Zvezdnica pa v Evropi ne le počitnikuje, temveč tudi nastopa na raznih festivalih. Pred dnevi je tako zabavala množice na dogodku Rock in Rio Lisboa na Portugalskem.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

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sencina
29. 06. 2026 09.08
A se motim ali ima trebuh kot oženjen moški?
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