Zvezdnica ne more imeti otrok

Najnovejši 'vroči' parček sta ameriški igralec Channing Tatum in britanska pevka Jessie J, ki naj bi se videvala od oktobra. Igralec se je pred dnevi udeležil tudi njenega koncerta v londonskem Royal Albert Hallu in njen nastop komentiral na Instagramu. "Ta ženska je ravnokar na odru pustila svojo dušo. Kdor koli je bil tam, je bil priča posebnemu dogodku," je navdušeno zapisal ob fotografiji.

Pevka je z oboževalci na odru delila tudi žalostno zgodbo iz svojega zasebnega življenja. Zdravniki so ji namreč pred štirimi leti povedali, da ne bo nikoli imela bioloških otrok. V svoji žalosti je tako napisala pesem Four Letter Word, kajti ljudem, ki so v enakem položaju kot ona, je želela sporočiti, da niso sami. "Pred štiri leti so mi povedali, da ne morem imeti otrok ... Ne želim pomilovanja, saj je na svetu na milijone drugih, ki to prestajajo oziroma bodo to še prestajali. To nas ne sme definirati. Pesem sem v trenutku bolečine in žalosti napisala zase. Vsem pa želim dati pesem, ki bi jo lahko poslušali, ko stvari postanejo zelo težke."

"Če ste kadar koli vi ali vaši bližnji šli skozi podobne izkušnje ali ste izgubili otroka ... vedite, da niste sami v svoji bolečini. Ko pojem to pesem, mislim na vas ..."