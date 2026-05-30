Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zvezdnica ne verjame v ravnovesje med delom in družino: To ne obstaja

Los Angeles, 30. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Scarlett Johansson

Da ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ni, je prepričana Scarlett Johansson. Slavna igralka je priznala, da ji je rojstvo prvega otroka popolnoma spremenilo življenje in da se danes zaveda, da ne moreš biti stoodstotno prisoten tako v starševstvu kot v poslu. Zvezdnica, ki je mama dveh otrok, je še poudarila, da je do teh spoznanj prišla s časom.

Scarlett Johansson je ena najbolj priljubljenih igralk v Hollywoodu, a obenem je tudi mama. In kot trdi zvezdnica, med delom in zasebnim življenjem enostavno ni ravnotežja. "Že to, da dejansko priznam, da ni ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, je pomemben korak k temu, da se morda trudim najti ravnotežje," je povedala.

Scarlett Johansson je prepričana, da ravnovesje med delom in družino ne obstaja.
Scarlett Johansson je prepričana, da ravnovesje med delom in družino ne obstaja.
FOTO: AP

Igralka je v nedavnem intervjuju za CBS Sunday Morning spregovorila o težavah pri usklajevanju profesionalnega dela in starševstva. "Ne moreš biti na obeh področjih stoodstoten, saj je vedno nekje primanjkljaj," je povedala in dodala, da se je šele z leti in s časom naučila biti bolj prijazna do sebe. "Naučila sem se manj kritično ocenjevati lastno učinkovitost v različnih življenjskih vlogah," je bila iskrena.

Preberi še Scarlett Johansson hvaležna možu, da je osem tednov po porodu že snemala

41-letnica, ki je mama dveh otrok, je obenem tudi priznala, da je rojstvo prvega otroka, danes 11-letne hčerke Rose Dorothy, spremenilo njen pogled in odnos do dela. Spoznala je, da nadzora nad vsem preprosto ne more imeti, saj se okoliščine nenehno spreminjajo. "Ugotovila sem, da dejansko ne moreš nadzorovati vsega in da se vse ves čas spreminja, kar se mi je zdelo osvobajajoče," je povedala igralka, ki prav materinstvo označuje kot ključno prelomnico.

Scarlett Johansson in Colin Jost sta poročena od leta 2020.
Scarlett Johansson in Colin Jost sta poročena od leta 2020.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki ima prvo hčerko z nekdanjim soprogom Romainom Dauriacom, je tudi mama sina Cosma, ki ga vzgaja skupaj s trenutnim možem Colinom Jostom. Danes kot mama dveh otrok iz različnih obdobij svojega življenja vidi starševstvo kot dejavnik, ki jo je prisilil v redefiniranje uspeha. "Sprememba mentalitete mi je dejansko pomagala pri samem pristopu k igri, saj sem postala bolj sproščena in prilagodljiva na filmskih prizoriščih," je še razkrila in dodala, da ji danes ne gre več le za prestižne nagrade ali komercialno uspešne filme, temveč za iskanje načina, kako biti prisotna kot partnerka in mama, medtem ko vodi svoje poslovne projekte in gradi igralsko kariero, ki ne ugasne niti po več desetletjih pod žarometi.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Scarlett Johansson starševstvo kariera Hollywood vzgoja usklajevanje družine in dela duševno zdravje

Napovedani umetniki odpovedujejo udeležbo na koncertih za 250. obletnico ZDA

Bibaleze.si Slavne zvezdnice o tem, zakaj nimajo otrok
Bibaleze.si Zvezdnica delila fotografijo brez ličil: To je realnost materinstva
24ur.com Rihanna o materinstvu: Sem bolj potrpežljiva in imam boljšo zadnjico
24ur.com Jane Fonda priznala: Šele sedaj se učim biti mama
Bibaleze.si Mama gospodinja – tako se vidi zvezdnica
24ur.com Noseča Hilary Swank: Ne bi si mogla želeti bolj neverjetnega čudeža
Bibaleze.si 5 laži, ki sem jim verjela, ko sem postala mama
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725