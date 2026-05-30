Zvezdnica ne verjame v ravnovesje med delom in družino: To ne obstaja

Scarlett Johansson je ena najbolj priljubljenih igralk v Hollywoodu, a obenem je tudi mama. In kot trdi zvezdnica, med delom in zasebnim življenjem enostavno ni ravnotežja. "Že to, da dejansko priznam, da ni ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, je pomemben korak k temu, da se morda trudim najti ravnotežje," je povedala.
Igralka je v nedavnem intervjuju za CBS Sunday Morning spregovorila o težavah pri usklajevanju profesionalnega dela in starševstva. "Ne moreš biti na obeh področjih stoodstoten, saj je vedno nekje primanjkljaj," je povedala in dodala, da se je šele z leti in s časom naučila biti bolj prijazna do sebe. "Naučila sem se manj kritično ocenjevati lastno učinkovitost v različnih življenjskih vlogah," je bila iskrena.
41-letnica, ki je mama dveh otrok, je obenem tudi priznala, da je rojstvo prvega otroka, danes 11-letne hčerke Rose Dorothy, spremenilo njen pogled in odnos do dela. Spoznala je, da nadzora nad vsem preprosto ne more imeti, saj se okoliščine nenehno spreminjajo. "Ugotovila sem, da dejansko ne moreš nadzorovati vsega in da se vse ves čas spreminja, kar se mi je zdelo osvobajajoče," je povedala igralka, ki prav materinstvo označuje kot ključno prelomnico.
Zvezdnica, ki ima prvo hčerko z nekdanjim soprogom Romainom Dauriacom, je tudi mama sina Cosma, ki ga vzgaja skupaj s trenutnim možem Colinom Jostom. Danes kot mama dveh otrok iz različnih obdobij svojega življenja vidi starševstvo kot dejavnik, ki jo je prisilil v redefiniranje uspeha. "Sprememba mentalitete mi je dejansko pomagala pri samem pristopu k igri, saj sem postala bolj sproščena in prilagodljiva na filmskih prizoriščih," je še razkrila in dodala, da ji danes ne gre več le za prestižne nagrade ali komercialno uspešne filme, temveč za iskanje načina, kako biti prisotna kot partnerka in mama, medtem ko vodi svoje poslovne projekte in gradi igralsko kariero, ki ne ugasne niti po več desetletjih pod žarometi.
