Zvezdnica o izkušnji z duhom: V stanovanju sem slišala petje

Igralka Lea Michele , ki je zaslovela z glavno vlogo v glasbeni seriji Glee, je v oddaji A little late with Lilly Singh govorila o svoji srhljivi in nadnaravni izkušnji. Razkrila je namreč, da jo je nekoč preganjal duh.

"Veliko ljudi reče, da so videli duha," je najprej dejala gostiteljici oddaje Lilly Singhin nato zatrdila: "Vendar sem ga jaz v mojem starem stanovanju v New Yorku dejansko imela." Zgodbo je začela s tem, da je nekoč iz zgornjega nadstropja slišala glasen in skrivnosten zvok. "Bil je kot nekakšen veter, zato sem mislila, da mora biti nekje odprto okno. Šla sem gor in vse je bilo tiho. Nič nenavadnega ni bilo videti," je pripovedovala. "Bila sem sama in gledala sem v okno ter si mislila, da sem si vse ustvarila v svoji glavi," je nadaljevala. "In ravno takrat je pri oknu ravno nasproti mene spet glasno zašumelo,"je zaključila zgodbo.

Michele je nato še dejala, da je duh svojo prisotnost naznanjal še na različne srhljive načine. "V stanovanju sem nekoč slišala tudi petje," je priznala potem pa povedala, da se je takrat odločila preseliti. Ko jo je gostiteljica oddaje vprašala, zakaj ni odšla že po prvi srhljivi izkušnji, se je Michele pošalila, da je ona ena podobna naivnim likom, ki jih vidimo v grozljivkah.