Zvezdnica o splavu: Še nikoli se nisem počutila tako manjvredno

Ameriška pevka Halsey, ki je pred časom splavila, je v intervjuju za The Guardian spregovorila o svojih občutkih. "Še nikoli se nisem počutila tako manjvredno," je bila iskrena. "Imam neverjetno življenje, ne morem pa narediti stvari, zaradi katere sem bila biološko postavljena na ta svet. Potem pa moram na oder in biti nekakšen seks simbol ženstvenosti in opolnomočenja," je pojasnila in povedala, da se zaradi tega počuti tudi manj samozavestno.

V čustveni skladbi More iz omenjenega albuma govori o želji, da bi imela otroka. Yahooporoča, da jo je bilo strah izdati pesem, saj je bila v času, ko je razkrila, da je pred leti splavila, tarča zlobnih komentarjev. Pevki so namreč diagnosticirali endometriozo, vendar zdaj pravi, da se je njeno stanje izboljšalo in da bo morda nekoč le postala mama. "To je čudež," je dodala, poroča Yahoo.

24-letnica je trenutno v razmerju z igralcem Evanom Petersom in je v intervjuju tudi povedala: "Naveličana sem spreminjati življenja dolgočasnim fantom." Yahoo piše, da je ta izjava morda letela na njenega nekdanjega izbranca, raperja G-Eazyja. Ta razhod jo je namreč navdihnil, da napiše uspešnico Without Me.