Zvezdnica o grdi bolezni: Takšno je življenje z revmatoidnim artritisom

Revmatoidni artritis je kronična, vnetna revmatična bolezen, ki lahko prizadene vse sklepe in tudi obsklepne dele. Na začetku bolezni so boleči in otekli predvsem mali sklepi rok, stopal, zapestja in komolci, in to obojestransko. Pozneje v poteku bolezni se lahko vnetje razširi na velike sklepe, kot so kolena, kolki in gležnji. Zboli lahko vsak, tudi otroci in starejši, vendar je najpogostejši začetek bolezni v mlajših do srednjih letih, ženske pa za dotično boleznijo zbolevajo pogosteje kot moški. Čeprav je v zadnjih letih opazen velik napredek v zgodnjem ugotavljanju in zdravljenju revmatoidnega artritisa, pa zdravila, ki bi bolezen ozdravilo, še vedno ni.