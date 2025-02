Zvezdnica ob prejemu zlatega medveda z ognjevitim političnim govorom

"Pod našim nadzorom se dogajajo nehumane stvari," je posvarila britanska igralka. V svojem govoru se je Swintonova odločno zavzela tudi proti represivnim vladam. "Množični umor, ki ga izvaja država in omogoča mednarodna javnost, trenutno aktivno terorizira več kot en del našega sveta," je še povedala in nadaljevala: "Obsojajo ga prav tiste organizacije, ki so jih ustvarili ljudje posebej za nadzor stvari na Zemlji, ki so nesprejemljive za človeško skupnost."

Že pred njenim govorom je nemški režiser in nominiranec za oskarja Edward Berger Swintonovo označil za neustrašno borko. "Imate slog, duhovitost, globoko človečnost, modrost, resnico in poštenost. Najpomembneje pa je, da ste vedno briljantni in zabavni."

64-letna Swintonova je ena najbolj znanih igralk današnjega časa. Nazadnje jo je bilo moč videli v filmu španskega režiserja Pedra Almodovarja Sosednja soba, ki je bil nagrajen na beneškem filmskem festivalu. Oskarja je prejela za stransko vlogo v trilerju Michael Clayton z letnico 2007. Med številnimi nagradami, ki jih je prejela, je tudi zlati lev za življenjsko delo mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Tega je prejela leta 2020.