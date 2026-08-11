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Tuja scena

Zvezdnica Obalne straže na OnlyFans: služila bo s fotografijami svojih stopal

Los Angeles, 11. 08. 2026 14.16 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Erika Eleniak

Zvezdnica Obalne straže Erika Eleniak, ki bo lepotico Shauni McClain upodobila tudi v novi različici serije, se je pridružila platformi OnlyFans, kjer obljublja osebno in nefiltrirano vsebino za svoje zveste oboževalce.

Ameriška igralka Erika Eleniak, najbolj prepoznavna po nastopanju v uvodnih sezonah serije Obalna straža, se pri 56 letih podaja na spletno platformo OnlyFans. Ob napovedi odprtja profila je za TMZ izpostavila, da bo platformo uporabila za deljenje osebnih fotografij in videoposnetkov, ki zajemajo njeno življenje zunaj soja žarometov. Po njenih besedah se vrača h koreninam, ki sta jih zaznamovala pesek in morje, vendar tokrat s popolnim nadzorom nad vsebino, ki jo objavlja. Novico je delila tudi na svojem Instagram profilu, kjer je izpostavila svojo bogato kariero, ki vključuje tudi pretekle nastope v reviji Playboy.

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Ena izmed najbolj specifičnih napovedi, ki jih je zvezdnica podala ob svojem vstopu na eksplicitno platformo, se nanaša na vsesplošno obsedenost njenih oboževalcev z njenimi stopali. Pojasnila je, da že vrsto let prejema številne prošnje za fotografije svojih stopal v pesku, in zdaj se je odločila, da bo tem željam ugodila. "Oboževalci bodo dobili vpogled v moje resnično življenje, moje osebne fotografije in posnetke z morja, in da – tudi stopala, o katerih me vsi sprašujejo," je zagotovila igralka.

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Eleniak pa ni edina uveljavljena igralka, ki se je v zrelih letih odločila za vstop na omenjeno platformo. Pred kratkim je podoben korak naredila ikona serije Knots Landing, 85-letna Donna Mills. Tudi ona je razkrila, da se njeni oboževalci ne morejo upreti omenjenemu delu telesa. Najbolj nenavadna prošnja, ki jo je prejela, je bila zahteva sledilca, naj se posname, kako z nogami tlači grozdje v svojem vinogradu. "Očitno je na svetu veliko ljudi, ki jih prsti na nogah vznemirjajo," je šaljivo pripomnila Millsova po poročanju revije Page Six in dodala, da bo takšnim željam z veseljem ugodila.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Erika Eleniak Obalna straža Baywatch OnlyFans Shauni McClain

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KOMENTARJI2

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Slash
11. 08. 2026 15.45
Bljak!
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
11. 08. 2026 14.41
Tea Leoni se je baje znašla v hudi finančni stiski in je zaradi slabega poslovanja tik pred bankrotom. Upanje umre zadnje. Morda pa se pridruži onlifens.
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-1
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