Zvezdnica Obalne straže na OnlyFans: služila bo s fotografijami svojih stopal

Ameriška igralka Erika Eleniak, najbolj prepoznavna po nastopanju v uvodnih sezonah serije Obalna straža, se pri 56 letih podaja na spletno platformo OnlyFans. Ob napovedi odprtja profila je za TMZ izpostavila, da bo platformo uporabila za deljenje osebnih fotografij in videoposnetkov, ki zajemajo njeno življenje zunaj soja žarometov. Po njenih besedah se vrača h koreninam, ki sta jih zaznamovala pesek in morje, vendar tokrat s popolnim nadzorom nad vsebino, ki jo objavlja. Novico je delila tudi na svojem Instagram profilu, kjer je izpostavila svojo bogato kariero, ki vključuje tudi pretekle nastope v reviji Playboy.

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Ena izmed najbolj specifičnih napovedi, ki jih je zvezdnica podala ob svojem vstopu na eksplicitno platformo, se nanaša na vsesplošno obsedenost njenih oboževalcev z njenimi stopali. Pojasnila je, da že vrsto let prejema številne prošnje za fotografije svojih stopal v pesku, in zdaj se je odločila, da bo tem željam ugodila. "Oboževalci bodo dobili vpogled v moje resnično življenje, moje osebne fotografije in posnetke z morja, in da – tudi stopala, o katerih me vsi sprašujejo," je zagotovila igralka.