Zvezdnica objavila možgansko sliko in razkrila posledice PTSM

Ariana Grande je v svoji Instagram zgodbi delila sliko, ki jo je prejela ob skeniranju možganov, ter razkrila, kako izgledajo njeni možgani z vidnimi posledicami posttravmatske stresne motnje.

25-letna glasbenica Ariana Grande je v svoji Instagram zgodbi objavila fotografijo, s katero je pokazala, kako so zdaj po daljši posttravmatski stresni motnji (PTSM) videti njeni možgani. Za primerjavo je poleg svojih objavila tudi sliko 'zdravih' možganov ter fotografijo pospremila z opisom: ''Zabavno in zastrašujoče ... Ljudje ... Moji možgani. To ni šala.''

Slika Arianinih možganov FOTO: Instagram

Na sliki njenih možganov izstopajo posamezne belo obarvane točke, ki kažejo na prestalo travmo, medtem, ko tovrstnega stanja na sliki zdravih možganov ni zaslediti. Ena najuspešnejših ameriških in svetovnih glasbenic, ki se je februarja zapisala v zgodovino, potem, ko je naenkrat zasedla prva tri mesta na glasbeni lestvici Billboard Hot 100 (pred njo je to leta 1964 uspelo le glasbeni skupini The Beatles), že nekaj časa brez zadržkov govori o svojem duševnem zdravju.

Ariana Grande je v preteklih dveh letih prestala nekaj travmatičnih izkušenj FOTO: Profimedia

Preteklo leto je v intervjuju za britanski Vogueodkrito spregovorila o svoji bitki z anksioznostjo in posttravmatsko stresno motnjo – s čimer se je začela spopadati kmalu po odmevnem bombardiranju Manchestra, v katerem je življenje izgubilo 22 obiskovalcev njenega koncerta.

Poklon žrtvam bombnega napada v Manchestru FOTO: Profimedia

Približno leto dni kasneje jo je, medtem, ko je bila zaročena s komikom Petom Davidsonom, pretresla novica, da je umrl njen nekdanji partner, raper Mac Miller. Ko je konec leta 2018 prejela laskavi naziv Billboardove ženske leta (v glasbeni industriji), je povedala, da je bilo leto 2018 najboljše leto v njeni karieri in najslabše leto njenega življenja.

Kljub anksioznosti in posttravmatski stresni motnji je ohranila pozitiven odnos do vsega, kar ji prihaja nasproti FOTO: Profimedia