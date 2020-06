Zvezdnica objavila nove fotografije, na katerih je vidno shujšana

Ameriška igralka Rebel Wilson si je na začetku leta zadala cilj, da izgubi odvečne kilograme. Pri tem je zelo uspešna, njena želja pa je, da se do konca leta številka na tehtnici ustavi pri 75 kilogramih.

Rebel Wilson je zelo uspešna pri uresničevanju zadanega cilja, za katerega vsak dan trdo dela. Zvezdnica filma Prava nota (Pitch Perfect) je z oboževalci delila nove fotografije, na katerih nosi obleko v kraljevo modri barvi in v njej pokazala vidne rezultate treningov. Zvezdnica je dejala, da je njena močna želja, da bo ob koncu leta stopila na tehtnico in da se bo ta ustavila pri številki 75.

40-letna avstralska igralka je prejšnji mesec na Instagramu odkrito spregovorila o svojih ciljih in zapisala: "Tudi če se moraš plaziti k svojim ciljem, nadaljuj, saj bo vredno,'' je zapisala pod fotografijo, na kateri je v športni opremi in nadaljevala: ''Potrudi se in vsak dan vloži več truda. Vem, nekateri dnevi so naravnost stresni, počutiš se, da bi najraje odnehal, saj te jezi pomanjkanje napredka. Vseeno verjemite, dobre stvari prihajajo na pot.''

icon-expand Rebel Wilson je na dobri poti, da pride do želenega cilja. FOTO: Profimedia

Med drugim je dejala, da vsaka stvar zahteva vsakodnevne napore in da za to trdo gara. Zvezdnica je o izgubi teže govorila, ko je snemala film Mačke (Cats). Decembra lani je za Entertainment Tonight povedala, da je vloga od nje zahtevala veliko fizičnega napora in da je vročina na snemanju — prostor so segreli na 37,8 stopinj Celzija — pripomogla, da je v manj kot enem tednu izgubila 3,5 kilograma.

Za avstralsko jutranjo oddajoSunrise je spregovorila o svoji rutini in treningih. Med drugim je povedala, da je zaradi omejitev, ki jih je prinesel izbruh koronavirusa, morala telovaditi v parku in da je komaj čakala dan, ko bo spet prestopila prag fitnes centrov: "Ker so jutra iz dneva v dan hladnejša, sem vesela, da so se fitnes centri znova odprli."