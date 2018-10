Zvezdnica obožuje biti žena

Ko je bila igralka Gwyneth Paltrow stara 24 let, se je zaročila s soigralcem Bradom Pittom, a po treh letih ljubezenskega življenja se jima ni izšlo. Leta 2002 je spoznala glasbenika Chrisa Martina in leto dni kasneje sta se poročila. V zakonu sta se jima rodila hčerka Apple Blythe Alison Martin in sin Moses Bruce Anthony Martin. Toda po desetih letih zakona sta sklenila, da skupno življenje ni to, kar si še želita.

Nato pa je v njeno življenje stopil Brad Falchuk. Čeprav pred tem ni več razmišljala o poroki, je bila njegova ljubezen dovolj velika, da je znova stopila v zakonski jarem. Tako za 46-letno Gwyneth kot za 47-letnega scenarista Brada je to že drugi zakon. "Nekaj časa sem mislila, da se ne bom več poročila. Imam otroke ... torej ni razloga za poroko. Nato pa sem spoznala to neverjetno osebo, zaradi katere sem pomislila, da je vreden te obveze. Na koncu sem ugotovila, da sem oseba za zakonsko življenje. Obožujem biti žena. Obožujem, da sem spet ustvarila dom."

"Poroka je nekaj čudovitega, plemenita in vredna institucija, vredno jo je loviti in se truditi zanjo," je z velikim nasmehom na obrazu še dodala novinarju.

Brad in Gwyneth sta se spoznala leta 2010, na rojstnodnevni zabavi igralca Roberta Downeyja Jr. pa sta razkrila, da sta v razmerju.