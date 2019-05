Zvezdnica omedlela: kriva je bila obleka in 'tisti dnevi v mesecu'

Igralka Elle Fanning ima pri 21 letih že zelo zavidljivo kariero, tako jo je letos doletela tudi čast biti do zdaj najmlajša članica devetčlanske žirije prestižnega filmskega festivala v Cannesu. Festival pa se je za zvezdnico začel v malce nerodnem slogu, hollywoodska igralka se je namreč med večerjo zgrudila na tla.

Na pomoč sta ji takoj priskočila starejša sestra, prav tako igralka Dakota in igralec Colin Firth, ki je sedel blizu nje. Na pomoč so priskočili tudi varnostniki, jo odnesli iz dvorane in ji priskrbeli zdravniško pomoč. Kaj se je zgodilo, pa je zvezdnica kasneje pojasnila kar na Instagramu. Priznala je namreč, da je omedlela, za to pa naj bi bila kriva njena pretesna obleka ter tisti dnevi v mesecu. Igralka se je namreč odločila, da bo oblekla Pradino obleko z zelo ozkim životcem, ki spominja na maturantsko obleko iz 50. let.

So pa se že pojavile prve kritike, britanska zvezdnica serije The Good Place Jameela Jamilje s prstom požugala proti modni industriji. Zapisala je, da je Elle že tako zelo drobna, a so modni kreatorji vseeno želeli, da se 'stisne' v tako malo obleko: "Elle je omedlela, ker je bila njena obleka pretesna, za to pa je okrivila menstruacijo. Čeprav je bilo dejstvo, da so številke oblek danes nore ... To je velika težava v modni industriji." Kasneje je še dodala, da se igralka ne bi smela počutiti krivo, če med menstruacijo pridobi kakšne kilogram: "Morala bi biti zgrožena nad velikostjo obleke ..."