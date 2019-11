Zvezdnica pijano vprašala princa Williama, ali bi bil boter njeni hčerki

Britanska igralka Helena Bonham Carter trenutno igra v seriji The Crown, v kateri je stopila v čevlje princese Margarete, sestre britanske kraljice Elizabete. Med promocijo serije je tako sedla tudi na stol televizijskega voditelja Andyja Cohena in mu priznala nekaj zanimivih stvari.

Tako je priznala, da je ob neki priložnosti rahlo pijana prosila britanskega princa Williama, ali bi bil boter njeni hčerki Nell: "Nisem bila tako zelo pijana ... Tudi on ni bil popolnoma trezen. Ne na slab način, bilo je zelo veselo," je tako priznala voditelju. Ko jo je Andy vprašal, zakaj ga je želela za botra, pa je dejala, da ji je zmanjkalo prijateljev, ki bi jih lahko vprašala za botrstvo, kajti njen sin Billy ima kar 11 botrov. "Ker Nell še ni imela botra, sem pomislila, da bi bil princ zelo primeren za botra."

In kako je na vprašanje odgovoril princ? Vljudno jo je zavrnil in v šali dejal, naj si en želijo takšnega botra, kot je on. Vse to se je zgodilo leta 2014 na dobrodelni večerji v Windsorju. Zvezdnica pa je omenila tudi, da je dala Meghan Marklenekaj nasvetov, kako se ukvarjati z novinarji – kakšni nasveti pa so to bili, je igralka zadržala zase.

Igralka ima iz zakona z režiserjemTimom Burtonomdva otroka, 16-letnega Billyja Raymonda in 11-letno Nell Burton.