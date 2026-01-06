Naslovnica
Zvezdnica po izgubi 22 kilogramov obrnila nov list v življenju

Los Angeles, 06. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
amy schumer

Zvezdnica Amy Schumer je po izgubi več kot 22 kilogramov napovedala, da bo letošnje leto zanjo drugačno. S sledilci na Instagramu je delila galerijo fotografij brez ličil, v kopalkah in drugih oblekah, poudariti pa je želela, da se bo bolj posvečala sebi. K temu bo spodbujala tudi druge.

Priljubljena komičarka in igralka Amy Schumer verjame v rek: novo leto, nova jaz. Letošnje leto kani tako posvetiti sebi, predpogoj pa je bila tudi velika sprememba v njenem življenju, in sicer izguba več kot 22 kilogramov.

44-letna Amy je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih je brez ličil, v kopalkah in predvsem srečna. Zraven je pripisala: "Mama me je fotografirala, medtem ko sem se pakirala za potovanje, nekaj slik je tudi s potovanja ... Letošnje leto posvečam skrbi zase in ljubezni do sebe."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Amy Schumer o izgubi teže: Shujšala sem zaradi bolezni, ne videza

Igralka je dodala, da med fotografiranjem namenoma ni nosila ličil, odločila pa se je tudi, da jih bo objavila brez filtrov. Ob tem je svojim 12 milijonom sledilcem zaupala, da si želi, da bi se ji pridružili pri doseganju zelo pomembnega cilja: "Cenimo svoje zdravje, svoje družine, svoje prijatelje in imejmo najboljše leto svojega življenja," je bila jasna Schumer. "Naprej brez obžalovanja. Samo ljubezen."

Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom
Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom
FOTO: Amy Schumer

Komičarka in igralka je bila v zadnjem času precej aktivna na družbenih omrežjih, 12. decembra pa je s svojimi oboževalci delila objavo (ki je zdaj že izbrisana), v kateri je potrdila, da se po mesecih ugibanj ločuje od moža Chrisa Fischerja.

"Bla, bla, bla, s Chrisom sva se po sedmih letih odločila, da končava najin zakon. Zelo se imava rada in se bova še naprej posvečala skupni vzgoji sina. Prosiva ljudi, naj v tem času spoštujejo najino zasebnost," je igralka zapisala v dolgem opisu objave na Instagramu. Par ima sedemletnega sina Gena.

amy schumer izguba kilogramov novi cilji

