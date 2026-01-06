Zvezdnica po izgubi 22 kilogramov obrnila nov list v življenju

Priljubljena komičarka in igralka Amy Schumer verjame v rek: novo leto, nova jaz. Letošnje leto kani tako posvetiti sebi, predpogoj pa je bila tudi velika sprememba v njenem življenju, in sicer izguba več kot 22 kilogramov.

44-letna Amy je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih je brez ličil, v kopalkah in predvsem srečna. Zraven je pripisala: "Mama me je fotografirala, medtem ko sem se pakirala za potovanje, nekaj slik je tudi s potovanja ... Letošnje leto posvečam skrbi zase in ljubezni do sebe."