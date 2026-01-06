Zvezdnica po izgubi 22 kilogramov obrnila nov list v življenju

Priljubljena komičarka in igralka Amy Schumer verjame v rek: novo leto, nova jaz. Letošnje leto kani tako posvetiti sebi, predpogoj pa je bila tudi velika sprememba v njenem življenju, in sicer izguba več kot 22 kilogramov.
44-letna Amy je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij, na katerih je brez ličil, v kopalkah in predvsem srečna. Zraven je pripisala: "Mama me je fotografirala, medtem ko sem se pakirala za potovanje, nekaj slik je tudi s potovanja ... Letošnje leto posvečam skrbi zase in ljubezni do sebe."
Igralka je dodala, da med fotografiranjem namenoma ni nosila ličil, odločila pa se je tudi, da jih bo objavila brez filtrov. Ob tem je svojim 12 milijonom sledilcem zaupala, da si želi, da bi se ji pridružili pri doseganju zelo pomembnega cilja: "Cenimo svoje zdravje, svoje družine, svoje prijatelje in imejmo najboljše leto svojega življenja," je bila jasna Schumer. "Naprej brez obžalovanja. Samo ljubezen."
Komičarka in igralka je bila v zadnjem času precej aktivna na družbenih omrežjih, 12. decembra pa je s svojimi oboževalci delila objavo (ki je zdaj že izbrisana), v kateri je potrdila, da se po mesecih ugibanj ločuje od moža Chrisa Fischerja.
"Bla, bla, bla, s Chrisom sva se po sedmih letih odločila, da končava najin zakon. Zelo se imava rada in se bova še naprej posvečala skupni vzgoji sina. Prosiva ljudi, naj v tem času spoštujejo najino zasebnost," je igralka zapisala v dolgem opisu objave na Instagramu. Par ima sedemletnega sina Gena.
