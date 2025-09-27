Zvezdnica pokazala, kako nevarne so lahko vaje za ameriški plesni šov

Čez lužo se že dva tedna odvija ameriška različica šova Zvezde plešejo, v kateri kot prvi Slovenec sodeluje plesalec Jan Ravnik. Njegova sotekmovalka Alix Earle, ki letos pleše v paru s profesionalnim plesalcem Valentinom Chmerkovskim, je na svojem TikTok profilu delila posnetek padcev z ene izmed vaj.

Na posnetku je razvidno, kako intenzivne in včasih tudi nevarne so lahko priprave na tekmovanje. "Dekle, a si v redu?" je komentirala Jen Affleck, zvezdnica šova The Secret Lives of Mormon Wives in soplesalka našega Jana Ravnika. Nad videnim so bili šokirani tudi ostali uporabniki in priznali, da ne vedo, ali bi se posnetku smejali ali bili nad njim zaskrbljeni. Alix Earle jih je pomirila in vse skupaj pospremila z nasmehom ter pod videom v opisu preprosto zapisala: "Hahahah"