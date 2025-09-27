Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zvezdnica pokazala, kako nevarne so lahko vaje za ameriški plesni šov

Los Angeles, 27. 09. 2025 14.43 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Priljubljena vplivnica Alix Earle, ena od zvezdnic, ki tekmuje v letošnji sezoni ameriške različice šova Zvezde plešejo, je na TikToku delila posnetek z vaje, iz katerega je razvidno, kako intenzivne in včasih tudi nevarne so lahko priprave na tekmovanje. Alix Earle na plesišču v tej sezoni med drugim tekmuje tudi proti našemu plesalcu Janu Ravniku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čez lužo se že dva tedna odvija ameriška različica šova Zvezde plešejo, v kateri kot prvi Slovenec sodeluje plesalec Jan Ravnik. Njegova sotekmovalka Alix Earle, ki letos pleše v paru s profesionalnim plesalcem Valentinom Chmerkovskim, je na svojem TikTok profilu delila posnetek padcev z ene izmed vaj.

Na posnetku je razvidno, kako intenzivne in včasih tudi nevarne so lahko priprave na tekmovanje. "Dekle, a si v redu?" je komentirala Jen Affleck, zvezdnica šova The Secret Lives of Mormon Wives in soplesalka našega Jana Ravnika. Nad videnim so bili šokirani tudi ostali uporabniki in priznali, da ne vedo, ali bi se posnetku smejali ali bili nad njim zaskrbljeni. Alix Earle jih je pomirila in vse skupaj pospremila z nasmehom ter pod videom v opisu preprosto zapisala: "Hahahah"

Alix Earle zvezde plešejo jan ravnik dancing with the stars
Naslednji članek

V Milanu odprli razstavo z deli pokojnega Armanija

Naslednji članek

V Milanu odprli razstavo z deli pokojnega Armanija

SORODNI ČLANKI

Jan Ravnik z novim uspehom: prvi Slovenec v ameriškem šovu Zvezde plešejo

Jan Ravnik bo plesal v ameriški različici šova Zvezde plešejo

Se bo Slovenec pridružil ameriški različici šova Zvezde plešejo?

Prevarantka Anna Sorokin zaradi hišnega pripora v oddaji s sledilno napravo

Nadiya Byckhova in Aljaž Škorjanec znova skupaj med glavnimi plesalci

Aljaž Škorjanec o odhodu iz šova: Odšel sem, ker sem postal oče

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256