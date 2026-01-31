Zvezdnica pokazala vijoličaste obrvi in napovedala povratek v glasbo

Amanda Bynes, ki se je spominjamo po številnih priljubljenih filmih in serijah v devetdesetih letih in na začetku tisočletja, na družbenih omrežjih ponovno priteguje pozornost. S sledilci na Instagramu je delila novico, da bo ponovno obudila svojo ljubezen do glasbe. Vrača se namreč v studio.
"Živjo, samo na kratko želim povedati, da se jutri vračam v studio, kjer bom delala na novi pesmi z naslovom Girlfriend," je povedala 39-letnica in navdušeno dodala: "Komaj čakam, da jo slišite!"
Delila je kratek posnetek, na katerem je slišati novo pesem, posnela pa je tudi sebe. Za nekatere oboževalce je bil videoposnetek presenečenje, saj Amande dolgo ni bilo opaziti na javni sceni z novimi projekti, obenem pa jo številni danes težko prepoznajo.
Njeno podobo, ki je bila nekoč sinonim za prikupnost in naravno lepoto v svetu slavnih, je danes zamenjala povsem drugačna. Za piko na i je Amanda svojim obrvem zdaj dodala še vijoličasto barvo, sledilcem pa je sporočila tudi, da je izgubila več kot 13 kilogramov s pomočjo Ozempica. V objavi je zapisala, da je prej tehtala okoli 82 kilogramov, zdaj pa ima približno 69 kilogramov, kar je zanjo pomembna motivacija in tudi osebna prelomnica. "Vem, da še vedno nisem popolnoma suha, ampak ta fotografija mi je res v navdih," je bila ponosna.
Na posnetku in fotografiji je poudarila tudi svoj raven trebuh in na novo pridobljeno samozavest, medtem ko so ji oboževalci pod objavami pošiljali spodbudo in komplimente.
Amanda Bynes je ameriška igralka, ki je zaslovela v poznih devetdesetih in zgodnjih dvoisvetovnih letih 21. stoletja. Najbolj je znana po svojih vlogah v najstniških komedijah, kot so 'Velika pustolovščina', 'Kaj naj storim z mano?' in serija 'Amanda Show'. Njeni zgodnji projekti so jo uveljavili kot priljubljeno mlado zvezdnico z lahkotnim in komičnim igralskim slogom.
Ozempic je blagovna znamka zdravila, ki vsebuje učinkovino semaglutid. Gre za injekcijsko zdravilo, ki spada v skupino agonistov receptorjev za GLP-1. Prvotno je bilo odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, saj pomaga uravnavati krvni sladkor in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne zaplete pri bolnikih s to boleznijo. V zadnjem času pa je postal priljubljen tudi zaradi svojega učinka na zmanjšanje telesne teže, kar je pripeljalo do njegove uporabe tudi v estetske namene, čeprav to ni njegova primarna indikacija.
Instagram je priljubljena družabna medijska platforma, ki je osredotočena na deljenje fotografij in videoposnetkov. Uporabniki lahko ustvarjajo profile, na katerih objavljajo svoje vizualne vsebine, sledijo drugim uporabnikom in komunicirajo preko všečkov, komentarjev ter zasebnih sporočil. Instagram je postal ključno orodje za osebno izražanje, promocijo blagovnih znamk, deljenje novic in vzdrževanje stikov med ljudmi po vsem svetu, pogosto pa ga uporabljajo tudi javne osebnosti za neposredno komunikacijo s svojimi oboževalci.
