Tuja scena

Zvezdnica pokazala vijoličaste obrvi in napovedala povratek v glasbo

Los Angeles, 31. 01. 2026 14.52 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Amanda Bynes

Nekdanja hollywoodska igralka in ljubljenka gledalcev Amanda Bynes je na družbenih omrežjih presenetila z drugačno podobo in napovedala, da se vrača v glasbene vode. Njen povratek je presenetil, številni komentarji pa so padli tudi na račun vijoličasto pobarvanih obrvi in drugačne postave – Amanda naj bi izgubila kar 13 kilogramov.

Amanda Bynes, ki se je spominjamo po številnih priljubljenih filmih in serijah v devetdesetih letih in na začetku tisočletja, na družbenih omrežjih ponovno priteguje pozornost. S sledilci na Instagramu je delila novico, da bo ponovno obudila svojo ljubezen do glasbe. Vrača se namreč v studio.

"Živjo, samo na kratko želim povedati, da se jutri vračam v studio, kjer bom delala na novi pesmi z naslovom Girlfriend," je povedala 39-letnica in navdušeno dodala: "Komaj čakam, da jo slišite!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Delila je kratek posnetek, na katerem je slišati novo pesem, posnela pa je tudi sebe. Za nekatere oboževalce je bil videoposnetek presenečenje, saj Amande dolgo ni bilo opaziti na javni sceni z novimi projekti, obenem pa jo številni danes težko prepoznajo.

Njeno podobo, ki je bila nekoč sinonim za prikupnost in naravno lepoto v svetu slavnih, je danes zamenjala povsem drugačna. Za piko na i je Amanda svojim obrvem zdaj dodala še vijoličasto barvo, sledilcem pa je sporočila tudi, da je izgubila več kot 13 kilogramov s pomočjo Ozempica. V objavi je zapisala, da je prej tehtala okoli 82 kilogramov, zdaj pa ima približno 69 kilogramov, kar je zanjo pomembna motivacija in tudi osebna prelomnica. "Vem, da še vedno nisem popolnoma suha, ampak ta fotografija mi je res v navdih," je bila ponosna.

Preberi še Amanda Bynes po desetih letih skoraj neprepoznavna

Na posnetku in fotografiji je poudarila tudi svoj raven trebuh in na novo pridobljeno samozavest, medtem ko so ji oboževalci pod objavami pošiljali spodbudo in komplimente.

Razlagalnik

Amanda Bynes je ameriška igralka, ki je zaslovela v poznih devetdesetih in zgodnjih dvoisvetovnih letih 21. stoletja. Najbolj je znana po svojih vlogah v najstniških komedijah, kot so 'Velika pustolovščina', 'Kaj naj storim z mano?' in serija 'Amanda Show'. Njeni zgodnji projekti so jo uveljavili kot priljubljeno mlado zvezdnico z lahkotnim in komičnim igralskim slogom.

Ozempic je blagovna znamka zdravila, ki vsebuje učinkovino semaglutid. Gre za injekcijsko zdravilo, ki spada v skupino agonistov receptorjev za GLP-1. Prvotno je bilo odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, saj pomaga uravnavati krvni sladkor in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne zaplete pri bolnikih s to boleznijo. V zadnjem času pa je postal priljubljen tudi zaradi svojega učinka na zmanjšanje telesne teže, kar je pripeljalo do njegove uporabe tudi v estetske namene, čeprav to ni njegova primarna indikacija.

Instagram je priljubljena družabna medijska platforma, ki je osredotočena na deljenje fotografij in videoposnetkov. Uporabniki lahko ustvarjajo profile, na katerih objavljajo svoje vizualne vsebine, sledijo drugim uporabnikom in komunicirajo preko všečkov, komentarjev ter zasebnih sporočil. Instagram je postal ključno orodje za osebno izražanje, promocijo blagovnih znamk, deljenje novic in vzdrževanje stikov med ljudmi po vsem svetu, pogosto pa ga uporabljajo tudi javne osebnosti za neposredno komunikacijo s svojimi oboževalci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Amanda Bynes glasba povratek

