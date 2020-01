Zvezdnica ponosna na svojega soproga

Za nami je še ena podelitev globusov, kjer so se ustvarjalci filmov in serij veselili prestižnih kipcev. Med njimi je tudi satira Nasledstvo (Succession), ki je postala najboljša serija v kategoriji drame. Tako je igralka Mireille Enos , zvezdnica priljubljene serije Umor, ki jo lahko spremljamo tudi na BRIO, na Instagramu čestitala soprogu Alanu Rucku .

Zvezdnika sta skupaj že od leta 2005, ljubezen pa sta tri leta kasneje okronala s poroko. Igralca, ki svoje zasebno življenje skrbno čuvata, sta starša hčerki Vesper ter sinu Larkinu, ki se je rodila julija 2014. Zvezdnica je imela oba otroka v času snemanja serije Umor, a je uspešno združila nosečnost, materinstvo in snemanje.

Zgodba zelo dobro sprejete drameUmor se odvija v Seattleu in spremlja policijsko preiskavo umora mladega dekleta, ki pretrese celotno skupnost. Nadaljevanka povezuje tri različne zgodbe, ki se nanašajo na umor, vključno s preiskovalci primera, žalujočo družino žrtve in osumljenci. Ko se zadeve razpletajo, postane jasno, da naključij ni – vsak ima skrivnost in ko junaki mislijo, da je že vse mimo, se soočijo s starimi grehi. Serija je ameriška različica danske serije Forbrydelsen.

Prvo serijo lahko spremljate na BRIO vsak dan od ponedeljka do petka zvečer. 15. januarja pa na sporede prihaja druga sezona te vznemirljive serije, ki nadaljuje preiskavo primera, povezanega z umorom mlade Rosie Larsen. Bližje kot sta Sarah Linden in Stephen Holder resnici in se zadeve končno začnejo razpletati, detektiva spoznata, da sta naletela na zaroto velikih razsežnosti. Kako daleč bo šla Sarah in kaj vse bo pripravljena žrtvovati, da bo dosegla pravico za umorjeno Rosie? Serija je ameriška različica danske serije Forbrydelsen. Vabljeni na BRIO.