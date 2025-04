Zvezdnica pri frizerki izvedela, da ima sindrom policističnih jajčnikov

Spletna vplivnica in ustvarjalka vsebin Emma Chamberlain se je leta spopadala z aknami na koži. Čeprav se je s težavo aktivno ukvarjala, ni nikoli vedela, kaj je razlog za težave s kožo. Odgovor je na koncu dobila v frizerskem salonu. "V frizerskem salonu sem izvedela, da bi lahko imela sindrom policističnih jajčnikov. Sedela sem na stolu, frizerka mi je umivala lase, poleg mene pa je bila ženska, ki se je obrnila k meni in mi rekla: Imate policistične jajčnike?" se je dogodka spomnila zvezdnica.

Ko ji je odvrnila, da odgovora na njeno vprašanje ne pozna, ji je ženska ponovno zatrdila, da bi prav gotovo lahko imela omenjeni sindrom. "To je ugotovila po aknah na mojem licu. Izkazalo se je, da je bila ginekologinja in mi je postavila diagnozo. To mi je res spremenilo življenje, če sem iskrena," je dejala. Za tem je začela jemati zdravila, ki ji pomagajo uravnavati hormone.

"Moje menstruacije so veliko bolj umirjene. Moja koža je veliko bolj predvidljiva. Moji lasje postajajo gostejši. Zdi se mi, da se nekako vračam k sebi," je še dodala zvezdnica, ki je o tem, da ima policistične jajčnike, prvič spregovorila marca lani.