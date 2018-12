Zvezdnica priznala, da je bila zagledana v soigralca

Kultni akcijski film Hitrost s Keanujem Reevesom in Sandro Bullock je bil leta 1994 nagrajen z dvema oskarjema. Film, ki bo praznoval že 25 let od nastanka, je še vedno v spominu mnogih. Tako je Ellen DeGeneres (ki je bila celo v igri za vlogo v dotičnem filmu), v intervjuju vprašala 45-letno zvezdnico, kako je bilo kaj na snemanju in Sandra je priznala, da je bilo kar vroče.

"Ko se spomnim na prijetnega Keana ... kako postaven je bil ... Težko sem bila profesionalna," je bila iskrena: "Ko me je pogledal ... sem se smehljala kot najstnica." A znova je zatrdila, da nikoli nista bila v razmerju. "Nikoli nisem hodila z njim. Mogoče je bilo na meni nekaj, kar ga je motilo."

Govorice, da sta zvezdnika skupaj tudi zasebno, so prišle na plano takoj po nastanku filma in vztrajale vse do leta 2011, nazadnje so se tuji mediji razpisali, da sta se zaljubila 17 let po nastanku filma, a sta oba igralca to odločno zanikala, med njima je bilo le prijateljstvo.

Keanu in Sandra takrat po zaslugi filma postala najbolj dobičkonosna igralca v Hollywoodu. Igralka je drugače ponosna mama dveh malih otrok, ki ju je posvojila, osemletnega Louisa Barda in šestletne Laile, o zasebnem življenju pa še vedno ne želi govoriti.