Zvezdnica priznala, da je iz rok izpustila sinčka

39-letna ameriška igralka Jenny Mollen(Punca najboljšega prijatelja) ima z zvezdnikomAmeriške pite, Jasonom Biggsom, dva otroka, petletnegaSida ter Lazla, ki bo oktobra praznoval drugi rojstni dan.

V nedavnem priznanju na Instargamu je igralka priznala, da popolnega starša ni, lahko se trudiš kolikor hočeš, nesreča nikoli ne počiva. "Vsoboto proti večeru mi je sin zdrsnil iz rok in se udaril v glavo, zaradi udarca mu je počila lobanja in odpeljali smo ga v bolnišnico." V zapisu se je zahvalila vsemu osebju bolnišnice ter dodala, da je bila izkušnja zelo travmatična. "Bilo je naporen teden, toda Sid je zdaj doma in počasi okreva. Razvajamo ga s sladolednimi korneti, na katerem je čokolada, poskusil pa bo tudi jagodni preliv."

Na koncu je še omenila, da dotična situacija nikakor ni bila lahka: "V mislih imam vse starše, ki so se znašli v takšni situaciji ... Niste edini ..."