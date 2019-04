Zvezdnica priznala, da je novačila ženske za v kult

Pred časom je časopis The New York Times razkril zgodbo o kultu, v katerega naj bi bila vpletena tudi hollywoodska igralkaAllison Mack, ki je najbolj znana po vlogi v seriji Smallville. Zadeva je prišla na sodišče in obtožili so jo, da je novačila mlada dekleta, tudi mladoletnice, da se pridružijo skupini za osebno rast.

Vodja kulta je bil samooklicani guru Keith Ranier, ki je novinke v predelu mednožja ožigosal s svojimi začetnicami, del obveznosti pa so bili tudi spolni odnosi z njim, spolno zlorabil pa naj bi tudi najmanj dve mladoletnici. Sveže novačena dekleta so bila označena za sužnje, morale so fizično delati, prestajale so tudi verbalna poniževanja. Šele ko jim je uspelo v skupino pripeljati nova dekleta, so lahko postale tako imenovane gospodarice. In ena od glavnih naj bi bila ravno zvezdnica, ki naj b v svoje vrste želela zvabiti tudi pevko Kelly Clarkson in igralko Emmo Watson.

Ko je igralka prvič stopila pred sodnika, se je izrekla za nedolžno. Sodnik ji je takrat naložil hišni pripor ter plačilo večmilijonske varščine. Zdaj se je zvezdnica vrnila na sodišče in spremenila zgodbo. "Bila sem izgubljena ... Moram prevzeti odgovornost za to, kar sem storila," je skesano dejala. Pojasnila je tudi, da je iskala namen, kljub temu da je imela uspešno kariero, z njo ni bila zadovoljna.

Razložila je, da je bil vodja kulta tisti, ki je naročil, da naj izsiljuje dve ženski, ki sta želeli o dogajanju spregovoriti z javnostjo. "Mislila sem, da želi Keith pomagati ljudem ... Motila sem se."

Vodjo kulta so lani aretirali v Mehiki, obravnava na sodišču ga čaka konec meseca, njegovi odvetniki pa trdijo, da so bili spolni odnosi sporazumni. 36-letno zvezdnico naslednja obravnava čaka septembra, po pisanju tujih medijev pa ji grozi do 20 let zapora za vsako obtožnico.