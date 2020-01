Zvezdnica priznala, da postaja plešasta

"Prvo kot prvo. Nisem bolna. Nimam krize srednjih let ali duševnega zloma - čeprav sem trpela. Trpim večinoma v tišini že skoraj 30 let. In končno sem pripravljena deliti svojo skrivnost," je začela iskren zapis ameriška komičarka, voditeljica in igralka Ricki Lake: "Z izgubo las se borim že večino svojega odraslega življenja. Bilo je izčrpavajoče, neprijetno, boleče, strašljivo, depresivno, osamljeno ... Nekajkrat sem imel celo samomorilne misli. Skoraj nihče v mojem življenju ni poznal stopnje globoke bolečine in travme, ki sem jo doživljala ... S tem ko delim to novico, vem, da bom dosegla veliko ljudi, kajti nisem sama v tem in moj cilj je pomagati drugim, hkrati pa se rešiti iz tega tihega pekla, v katerem sem živela."