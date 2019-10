Zvezdnica prosila odgovorne, naj natakarja ne odpustijo

S številnimi nagradami nagrajena britanska igralka in scenaristka Emma Thompson je znana po tem, da ne želi biti del novodobnega načina fotografiranja, ki je prevzel cel svet – znamenitih sebkov: "Niti v sanjah si ne predstavljam, da bi s kom posnela sebek. To je zame neverjetni narcisizem ..."

A vseeno se je nek natakar odločil, da 60-letno zvezdnico vseeno prosi za sebek, a zveznica ga je vljudno zavrnila. Očitno pa je natakarjevo dejanje prišlo na uho odgovornim v restavraciji in natakarja so odpustili. Ko je novica dosegla lokalne medije, je lastnik restavracije dejal, da imajo "strogo politiko spoštovanja zasebnosti gostov, ki velja za vse uslužbence".

Toda, ko je zgodba o odpuščenem natakarju prišla do Thompsone, je igralka poklicala v restavracijo in odgovorne pozvala, naj natakarja zaradi njegovega dejanja ne odpustijo. Ali je natakar obdržal službo še ni potrjeno, kajti restavracija se je zavila v molk: "Ker nam je pomembna zasebnost in dobro počutje tako zaposlenih kot gostov, ne moremo dodatno komentirati te zadeve."