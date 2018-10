Zvezdnica razkrila, da je bila zasvojena s protibolečinskimi tabletami

Igralka Jamie Lee Curtis je pred 40 leti zaigrala v izvirni grozljivki Johna Carpenterja Noč čarovnic, ki je doživela kultni status. Zdaj pa je v kinodvorane prišel nov film Davida Gordona Greena , nadaljevanje tega filma, v katerem je znova zaigrala zvezdnica. V sklopu promocije pa je igralka spregovorila tudi o osebnih težavah. Priznala je namreč, da se je deset let borila z odvisnostjo s protibolečinskimi tabletami.

"Moja odvisnost se je začela še pred epidemijo odvisnosti od opioidov, ki se je pojavila v 90. letih. S tem sem se borila deset let, kradla sem jih, se skrivala. Za moj boj ni vedel nihče. Res nihče," je dejala v pogovoru za revijo People. V njeni družini sta se z odvisnostjo borila tako njen oče kot tudi polbrat,Tony Curtisje bil alkoholik, zlorabljal je tako heroin kot kokain, Nicholas Curtis pa je zaradi predoziranja s heroinom umrl leta 1994.

Novinarju je dejala, da se je leta 1989 zaradi zabuhlih oči odločila za lepotni popravek in takrat so ji prvič predpisali protibolečinske tablete. Toda kratkotrajno jemanje tablet je prešlo v odvisnost, zaradi katere je tablete kradla tako družini kot prijateljem. V boju z odvisnostjo ji je prva pomagala sestra in jo prepričala, da je šla na terapijo, nato pa je odvisnost priznala tudi svojemu soprogu Christopherju Guestu.

Čeprav je to grdo obdobje za njo, pa igralka še vedno hodi na srečanja, a to pove s ponosom, kajti uspelo ji je prekiniti začarani krog odvisnosti, ki je uničil kar nekaj ljudi v njeni družini. "Dejstvo, da sem premagala odvisnost, je moj največji življenjski uspeh ... to je stvar, na katero sem najbolj ponosna."