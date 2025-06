Zvezdnica razkrila, kako 'neumno' je zapravila svojo prvo veliko plačo.

Med pripovedovanjem zgodbe se je spominjala, kako jo je oče opozoril, naj ne kupi novega avta, saj ti v trenutku, ko jih odpelješ iz trgovine, izgubijo vrednost. "Kupila sem si popolnoma črn avtomobil z usnjenimi sedeži. Naj vam povem o usnjenih sedežih in Los Angelesu. Ali veste, kolikokrat sem se opekla. Ja, to je bil moj prvi nakup in vrednost se je znižala v trenutku, ko sem se odpeljala s parkirišča."

Zvezdnica se je tekom kariere naučila finančne odgovornosti, ki jo prakticira skupaj s soprogom, NBA zvezdnikom Dwyanom Wadom. "Moja žena je poslovna ženska, šefica in samostojna posameznica," je nekoč dejal športnik. Pred skokom v zakon sta podpisala predporočno pogodbo in tako zaščitila lastni bogastvi. "Dejal sem ji, si milijonarka, imaš denar. Trdo si garala zase in morala bi se zaščititi."