Zvezdnica razkrila podrobnosti poroke

27-letna turška igralka Deniz Baysal in 35-letni pevec skupine Kolpa Barış Yurtçu sta se po dveh letih zveze novembra lani zaročila. Deniz je razkrila, da sta se z zaročencem odločila, da se bosta poročila septembra in da so se priprave na veliki dan že začele.

Med drugim je razkrila, da si želita poročne obljube izmenjati na obali Egejskega morja in da bosta za poročno lokacijo verjetno izbrala obmorski kraj Çeşme ali Bodrum.