Zvezdnica razmišlja o prepovedi uporabe telefonov na njenih koncertih

Ena največjih glasbenih zvezd zadnjega obdobja Sabrina Carpenter razmišlja, da bi prepovedala uporabo telefonov na njenih koncertih. "V Las Vegasu sem si ogledala koncert Silk Sonica , potem pa so zaklenili moj telefon. Še nikoli nisem imela boljše izkušnje. Počutila sem se, kot da sem se vrnila v 70. leta. Čutiti je bilo, kot da sem v tistem času. Vsi so peli, plesali, se gledali in se smejali. Zelo je bilo lepo," je povedala v intervjuju za Rolling Stone .

Ob tem je poudarila, da ne krivi ljudi, ki so odraščali z mobilnimi napravami, da si želijo ustvariti spomine s koncertov. "Toda glede na to, kako dolgo želim koncertirati in koliko sem stara, dajte te telefone stran," je rekla.

Carpenter sicer ni prva, ki razmišlja o omenjenem ukrepu. To so v zadnjih letih že storili Jack White, Bob Dylan in Ghost. V teh primerih udeleženci koncerta prejemejo posebno torbico, kamor odložijo telefon, uporabijo pa ga lahko le vnaprej za to pripravljena mesta. Mnogi izvajalci, pa tudi oboževalci koncertov, so namreč mnenja, da so telefoni korenito spremenili izkušnjo na koncertih.