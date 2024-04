Zvezdnica resničnostne televizije potres zamenjala za duha in klicala policijo

Melissa Gorga , zvezdnica resničnostne serije Real Housewives of New Jersey , je potres z magnitudo 4,8 zamenjala za nadnaravne sile. 45-letnica je v intervjuju za Entertainment Tonight priznala, da je bila prestrašena. "Še nikoli nisem izkusila srečanja z duhom, zato sem mislila, da je bilo to (potres, op.a.) morda to."

45-letnica je v času potresa telovadila v svoji graščini v New Jerseyju, nato pa je začutila, kako se je vse okoli nje začelo premikati. "V rokah sem imela uteži in začela sem se spraševati, kaj se dogaja. Zvenelo je, kot da se je moja streha tresla, tla so se tresla in zares sem imela občutek, kot da ljudje tečejo. Zmrznila sem, ker sem postala živčna," se je spominjala in dodala, da je pomislila tudi na vlom, saj je na telefon prejela varnostno opozorilo, da so njena vhodna vrata odprta.

"Kričala sem, tekla po stopnicah navzgor in klicala policijo," je priznala Melissa Gorga, ki je šele po moževem klicu dojela, da je doživela potres. Ko je spoznala, da ni v nevarnosti, se je zvezdnica na Instagramu pošalila na svoj račun: "O moj bog, potres v New Jerseyju. To pa je nekaj novega!"

Po poročanju ameriških medijev je bil to največji potres na področju zveznih držav New York, New Jersey in Connecticut po letu 1973.