Zvezdnica resničnostnega šova Whitney Port imela še en spontani splav

Nekdanja zvezdnica resničnostnega šova The Hills je še pojasnila, da sta se z možem Timom Rosenmanom odločila, da bosta ustvarila serijo videov in celotno situacijo dokumentirala. Med drugim je v enem od njih dejala, da je bila prepričana, da tokrat pod srcem nosi deklico.

"Tokrat na vse gledam drugače," je zapisala. "Nazadnje mislim, da nisem bila pripravljena na drugega otroka in sem imela drugačne občutke glede splava. Tokrat sem se resnično povezala. Pravzaprav sem bila navdušena in sem uživala v nosečnosti. Vse sem si predstavljala." V nadaljevanju je še dejala: "Žalostna sem, ampak sem v redu in z možem bova še poskušala."

"Pozdravljeni. To zame ni lahko. Pred nekaj meseci sva se (z možem) odločila, da bova začela z vloganjem za najin YouTube kanal in z vami delila dve zgodbi: prenovo nove hiše in novo nosečniško popotovanje. Na žalost sem splavila," je Whitney zapisala v objavi na Instagramu, pri tem pa pojasnila, da z možem Timom Rosenmanom nista bila prepričana, ali bi želela nadaljevati z vloganjem glede na okoliščine.

"V srcu čutim veliko žalosti za vsakogar, ki mora to prestajati ali je že šel skozi to," je dejala 35-letna zvezdnica. "Vem, da bo naša skupnost delila, se združila in podprla - saj to vedno naredite."

Port, ki ima z možem Timom 3-letnega sina Sonnyja, je septembra lani med finalom sezone The Hills: New Beginningsspregovorila o svojem prejšnjem splavu in o tem, kako močno jo je to čustveno prizadelo.

"Žalovanje me je popolnoma prevzelo. Samo o tem lahko razmišljaš. Kot da v tvojem telesu nekdo umira, sam pa moraš biti močan pred svojim otrokom in pred njim ne smeš biti žalosten. Samo zmeden si, če so tvoji občutki pravi ali če so preveč dramatični. Misel na smrt nekoga, ki ga še niste spoznali ... zdi se neumno, vendar ni, ker je del tebe," je med epizodo še dejala Portova. "To je del ljubezni, ki jo imate s svojim možem, in to je srce parajoče."